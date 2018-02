Palmeiras vai atuar com 3 atacantes O técnico Jair Picerni decidiu arriscar e vai escalar a equipe do Palmeiras com três atacantes contra o Corinthians, logo mais, às 18 horas, na segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista. A delegação do Palmeiras chegou há pouco no estádio do Morumbi, local da partida, e Picerni desfez o mistério. Disse que vai montar o ataque com Muñoz, Anselmo e Thiago Gentil. O treinador definiu também a formação da zaga. Ele desistiu de improvisar o volante Adãozinho no setor. Por ser mais alto, o técnico preferiu colocar o volante Claudecir na defesa. O Palmeiras precisa vencer se quiser garantir sua vaga na final.