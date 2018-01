Palmeiras vai comemorar título mundial dia 21 de julho A diretoria do Palmeiras anunciou, nesta terça-feira, a data em que será comemorado o título mundial de 1951. No próximo dia 21 de julho, o clube vai celebrar a homologação de forma oficial do título da Copa Rio daquele ano, reconhecido pela Fifa recentemente como o primeiro Mundial de Clubes. A data foi escolhida porque será véspera do dia em que aconteceu a partida final contra a Juventus, de Turim, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o Palmeiras conseguiu um empate por 2 a 2 e, com a vitória no primeiro jogo por 1 a 0, ficou com o título da competição. Mais seis times participaram do torneio - Vasco, Estrela Vermelha (antiga Iugoslávia), Nice (França), Nacional (Uruguai), Áustria Viena (Áustria) e Sporting (Portugal). "Já montamos uma comissão e estamos tomando todas as medidas necessárias para promover uma grande festividade", revelou o presidente palmeirense, Affonso Della Monica, em declaração ao site oficial do clube. Outros projetos que servirão para comemorar a homologação do título mundial também estão sendo estudados. "Estamos analisando com outros departamentos do clube a inclusão de uma estrela em cima do escudo e um selo comemorativo", completou Della Monica. Do elenco que disputou a competição, somente oito atletas estão vivos: Oberdan, Fábio, Juvenal, Dema, Sarno, Canhotinho, Aquiles e Richard.