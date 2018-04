Palmeiras vai de Claudecir e Pedrinho No conturbado ambiente enfrentado pelo elenco do Palmeiras, pelo menos um jogador se manteve tranqüilo nos últimos dias: o volante Claudecir, novidade da equipe diante do Vasco, às 16 horas, em São Januário. O jogador, que terá a missão de aumentar o poderio ofensivo do time, volta a ser titular após quase um ano de seguidas contusões. "É um novo momento para mim. Talvez sinta um pouco a falta de ritmo, mas quero ajudar o time da melhor forma para nos recuperarmos no campeonato." Depois do fraco desempenho da equipe no empate por 0 a 0 contra o Coritiba, domingo passado - que aumentou para seis jogos a série sem vitórias no Campeonato Brasileiro -, o técnico Estevam Soares prometeu mudanças no Palmeiras. Criticou os erros de passe e a dificuldade de aproximação dos meias com os atacantes. Tirou o volante Correia, escalou Claudecir e acredita na solução dos problemas. "O Claudecir está num bom momento, é eficiente no apoio e muito útil nas jogadas aéreas", comentou o treinador. De fato a equipe treinou bem durante a semana e animou a dupla ofensiva Kahê e Osmar. "O Claudecir tem uma saída mais rápida para o ataque. É isso que precisamos, para criarmos mais chances de gols", disse Kahê. "Estamos errando menos passes no ataque", festejou Osmar. Com excelente passagem pelo São Caetano - pelo qual chegou a ganhar alguns títulos, como Paulista da Série A-2, no ano 2000 -, Claudecir, de 28 anos, também viveu bom momento no Palmeiras, mas teve de operar o joelho esquerdo em outubro de 2003. Quando estava recuperado, sofreu lesão muscular, em agosto e seguiu fora do time. "Vinha esperando essa chance há muito tempo", contou. Outra novidade estará no banco de reservas. Perdoado por Estevam Soares, o meia Pedrinho fica como opção para o segundo tempo, caso o time precise do resultado. "Seria uma formação bastante ofensiva, já que o Pedrinho tem muita habilidade", comentou o treinador. "Jogar como atacante não é novidade, fiz essa função em 1997, ao lado do Edmundo, pelo Vasco", lembrou Pedrinho, revelado pelo clube carioca - atuou em São Januário de 1983 a 2001.