Palmeiras vai definir data pela festa do título do Mundial A cerimônia desta sexta-feira foi ?só? o anúncio oficial da confirmação do Palmeiras como campeão mundial de clubes, com a exibição dos documentos da Fifa e da CBF. A festa do título mundial será em abril, ainda sem data definida, no Palestra Itália, e é certa é a presença de alguns dos oito campeões que ainda estão vivos: Fábio Crippa, Oberdan Cattani, Juvenal, Dema, Richard, Sarno, Aquiles e Canhotinho. Os outros nove que participaram da campanha já morreram, entre eles o craque do time, Jair Rosa Pinto, o ponta Rodrigues e o centroavante Liminha, autor dos gols na partida decisiva, o empate por 2 a 2 com a Juventus de Turim, no Maracanã - o Palmeiras havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, no Pacaembu. A diretoria pretende adotar uma estrela dourada acima do escudo na camisa do time. A idéia ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Deliberativo, mas é dado como certo que o time entrará no Brasileirão, em maio, já com a estrela no peito. A Adidas, fornecedora de uniformes, já foi avisada da idéia e irá acrescentá-la ao projeto da nova camisa, que será lançado em maio e, segundo os executivos da empresa, seguirá a mesma linha de outros times patrocinados pela empresa, como Milan e Chelsea.