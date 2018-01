Palmeiras vai desfalcado a Salvador A equipe do Palmeiras deverá ter um time bastante modificado para a partida desta quarta-feira, contra o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, no jogo da volta das oitavas-de-final da Copa do Brasil. O meia Zinho e o atacante Thiago Gentil reclamam de problemas musculares e deverão ficar de fora. Anselmo e Edmilson serão os substitutos. O técnico Jair Picerni ainda não confirmou a equipe, mas o time que começa a partida deverá ser o seguinte: Marcos; Adãozinho, Leonardo, Dênis e Marquinhos; Alceu, Fábio Gomes, Magrão e Anselmo; Edmilson e Wagner. O Palmeiras tem uma tarefa dificílima em Salvador. Como perdeu o jogo de ida por 7 a 2, terá de vencer agora por seis gols de diferença. DANIEL - A diretoria do Palmeiras pretende apresentar no início da tarde desta terça-feira, o zagueiro Daniel como o mais novo reforço do time para a temporada 2003. O zagueiro, que atuava pelo São Caetano, assinou contrato pela manhã e deverá ser apresentado à imprensa na Academia de Futebol por volta das 14 horas.