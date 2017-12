Palmeiras vai dia 9 para Serra Negra A comissão técnica e os dirigentes do Palmeiras decidiram mandar o time para Serra Negra, no interior de São Paulo, para iniciar a preparação para o segundo semestre, quando o time disputará o Campeonato Brasileiro e a Copa Mercosul. O elenco apresenta-se na segunda-feira, dia 2, mas viaja apenas no dia 9 de julho. A diretoria já fez proposta para tentar manter Alex e Felipe no elenco, mas dificilmente terá sucesso. Por isso, já busca substitutos para o meio-de-campo e lateral esquerda. O goleiro Sérgio, reserva de Marcos, está estudando proposta do Coritiba e pode atuar no futebol paranaense.