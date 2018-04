Palmeiras vai fazer dois jogos-treino em Atibaia

William revela que demorou para valorizar o Palmeiras

O segundo adversário do Palmeiras também vai disputar a terceira divisão do futebol paulista em 2010. O time do Palestra Itália vai duelar com o Campinas no dia 13 de janeiro, a partir das 10 horas.

O Palmeiras vai treinar na manhã desta quinta-feira na Academia de Futebol. Depois, vai viajar para Atibaia, onde o time ficará concentrado até 15 de janeiro. No dia seguinte, a equipe faz a sua estreia no Campeonato Paulista, a partir das 17 horas, contra o Mogi Mirim.

O técnico Muricy Ramalho relacionou 28 jogadores para a pré-temporada. Confira a lista completa:

Goleiros: Marcos, Bruno, Deola e Carlos

Laterais: Figueroa, Wendel e Pablo Armero

Zagueiros: Danilo, Maurício Ramos, Léo e Pedro

Volantes: Pierre, Edmílson, Souza, Sandro Silva, Márcio Araújo e Anselmo

Meio-campistas: Diego Souza, Cleiton Xavier, Deyvid Sacconi, William, João Arthur e Nádson

Atacantes: Vagner Love, Robert, Lenny, Marquinhos e Daniel