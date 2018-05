Palmeiras vai fazer pré-temporada em Atibaia

A reapresentação do elenco palmeirense está marcada para 5 de janeiro, na Academia de Futebol. A equipe vai realizar alguns testes em São Paulo e segue para Atibaia no dia 7. A pré-temporada na cidade do interior paulista seguirá até 16 de janeiro.

O Palmeiras fará a sua estreia no Campeonato Paulista no dia 17, quando receberá o Mogi Mirim, no Palestra Itália. Campeão estadual em 2008, o time tentará recuperar a hegemonia estadual no próximo ano, já que foi eliminado nas semifinais da competição em 2009.

Nos próximos dias, o Palmeiras deverá iniciar a definição do elenco para a próxima temporada. A diretoria deverá definir o futuro de jogadores que estão emprestados ao clube, como Ortigoza e Danilo, dispensar alguns atletas e também se reforçar. Destaques individuais, como Cleiton Xavier e Diego Souza, podem ser negociados.