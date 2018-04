Palmeiras vai manter Diego se conseguir vaga na Libertadores

Se conquistar a classificação para a Libertadores, o Palmeiras não vai negociar o goleiro Diego Cavalieri para o exterior já em janeiro, informa Gilberto Cipullo, vice-presidente de Futebol do clube. O dirigente admite ter recebido uma proposta da Lazio pelo camisa 12, mas pretende segurá-lo para a competição sul-americana por dois motivos: o retorno de Marcos, após uma série de lesões, ainda é um mistério; e o jovem Bruno, 23 anos, poderia se sentir em meio a uma "fogueira", já que nunca fez uma partida profissional na carreira. Veja também: Marcos e Valdivia cantam hino do Palmeiras para promoção "O Marcos só volta a treinar em janeiro e o Bruno, por mais que tenha um grande potencial, ainda não teve uma chance como titular. Acho difícil colocá-lo para jogar já de cara numa Libertadores", diz Cipullo. Assim, Diego ficaria pelo menos mais seis meses no Palmeiras. Ele tem contrato até 2009, mas sairia depois da competição, quando seu passaporte italiano provavelmente já estará pronto. "Esse documento é uma exigência da Lazio", diz Cipullo. O clube italiano já procurou também o argentino Carrizo, do River Plate, mas o negócio emperrou também por falta de passaporte italiano. A Lazio tem urgência em contratar um goleiro, já que seu titular, Balotta, está com 43 anos, prestes a se aposentar. Segundo Savério Orlandi, diretor de futebol do Palmeiras, Diego Cavalieri vale "no mínimo 5 milhões de euros", ou seja, R$ 13,4 milhões. Além de valorizar Diego ainda mais, a idéia do Palmeiras é dar todo suporte necessário para que Bruno "não se queime". O goleiro se destaca há tempos nos treinamentos e já chamou a atenção até da Adidas, fornecedora de material esportivo do Palmeiras. Representantes da empresa ficaram encantados com o nível cultural de Bruno, que tem nível superior completo (formou-se em Educação Física pela Universidade São Judas) e fala inglês fluente. Todos no Palmeiras - e agora também na Adidas - prevêem um grande futuro para Bruno e, por isso, querem que ele entre aos poucos na equipe, como aconteceu com Diego Cavalieri, que era o segundo reserva, atrás de Marcos e Sérgio. Marcos, de 34 anos, já tirou o gesso do braço esquerdo, fraturado duas vezes este ano - a primeira em março e a segunda em outubro. Marcos ainda usa uma proteção no local, mas já faz alguns treinos físicos, como corrida em esteira e bicicleta ergométrica. Ele passará as férias de dezembro recuperando-se no CT da Barra Funda, acompanhado apenas por um médico e um preparador físico. A previsão é que ele volte a treinar em janeiro. Se tudo der certo, estará liberado para jogar em fevereiro.