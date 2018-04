Palmeiras vai multar Taddei e Tiago Taddei e Tiago Gentil, que chegaram atrasados ao jogo de ontem em Pedreira, contra o Mogi Mirim, serão multados. De início, os dois terão de pagar os R$ 70 do táxi, de Águas de Lindóia a Pedreira. A diretoria ainda estuda a possibilidade de uma punição mais pesada nos salários dos jogadores, segundo anunciou o diretor Sebastião Lapola. Embora o técnico Vanderlei Luxemburgo tenha afirmado após a partida que o assunto estava encerrado, e que não pediria nenhuma punição aos jogadores, Lapola desmentiu o treinador. "É lógico que o Vanderlei Luxemburgo não gostou. Disse que os atletas não vieram aqui para veranear. Até falou que gostaria que nós os puníssimos", confirmou o dirigente. Taddei e Tiago Gentil ainda não foram comunicados oficialmente sobre a decisão da diretoria, mas vão acatar o que for decidido. "Não chamaram a gente como vinham fazendo antes dos treinos, mas temos de admitir: faltou um pouco mais de atenção também de nossa parte", reconheceu Taddei. Usando um velho truque seu, Luxemburgo se negou a comentar os desdobramentos do caso hoje. "Tudo o que eu tinha de falar sobre isso, falei depois do jogo. Não comento mais esse assunto." Já Lapola, sem a mesma tarimba que o treinador, deu uma coletiva, praticamente assumindo a culpa da diretoria no episódio, embora tentasse jogar a responsabilidade para os jogadores. De acordo com o dirigente, a confusão se estabeleceu porque a delegação saiu de Águas de Lindóia em dois veículos: um ônibus com os 22 jogadores que iriam atuar e mais a comissão técnica; e uma van com os atletas em recuperação, que não iriam jogar. Antes de partir, Lapola pediu que o auxiliar-técnico Paulo César Gusmão e um massagista (cujo nome Lapola não citou) fizessem a contagem rotineira dos jogadores. Como o número bateu (22), Lapola ordenou que o coletivo partisse exatamente às 14h. Só que houve confusão na contagem e a comissão técnica só foi se dar conta de que faltavam Taddei e Tiago Gentil quando o representante da FPF conferia a lista dos jogadores palmeirenses. Como Taddei e Tiago Gentil não estavam na van, como imaginou-se na hora, Claudecir foi escalado às pressas no lugar de Taddei. Para que a bomba não estourasse em cima da diretoria, os jogadores foram responsabilizados pelo erro e agora serão multados. Lapola justificou: "Uma hora eles falam que estavam dormindo; outra hora dizem que estavam vendo tevê. Dormindo ou vendo tevê, eles serão punidos porque todo jogador tem a programação com todos os horários."