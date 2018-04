Palmeiras vai para cima do Goiás antes de semana importante

O Palmeiras entra em campo com uma certa dose de pressão, já que ainda não conseguiu render o esperado no Campeonato Brasileiro. Como a semana que vem promete ser bastante agitada, vencer o Goiás neste domingo, em um lotado Allianz Parque, às 11h, é fundamental para acalmar os ânimos e dar uma revigorada nos ânimos dos atletas.

A equipe alviverde vem de dois empates na competição nacional e com atuações bem abaixo da crítica. A semana foi de muita conversa entre a comissão técnica e o técnico Oswaldo de Oliveira, além de uma autocrítica bastante realista. O atacante Rafael Marques, por exemplo, chegou a falar em atitude, principalmente para chegar ao gol adversário.

"Acredito que falte mais atitude. Temos de colocar isso em prática lá na frente. Mantivemos a posse, mas não tivemos muita criação. O Oswaldo tem cobrado isso. É o que ele mais cobra e cada um tem de saber em que pode melhorar, para não ter a desconfiança do time", comentou.

Depois do jogo com o Goiás, o Palmeiras tem duas importantes partidas. Encara o ASA, na quarta-feira, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O time do interior de Alagoas entrou para a história do Alviverde ao eliminá-lo da Copa do Brasil em 2002 e mesmo já tendo se encontrado depois, a partida ainda não saiu da memória dos palmeirenses.

E essa pressão para apagar de vez o vexame ocorrido no passado ainda faz parte do clube e Oswaldo vai tentar evitar que isso chegue aos atletas, embora a missão não seja das mais fáceis.

A polêmica decisão do TJD, em conceder o efeito suspensivo ao atacante Dudu, mas só a partir do dia 3 de junho, também agitou os bastidores do clube e se tornou mais um fato para Oswaldo administrar.

Completando a lista das decisões, no domingo que vem a equipe tem pela frente o primeiro clássico no Brasileiro. Encara o Corinthians, no Itaquerão, em um jogo onde o rival quer se vingar da eliminação do estadual e ao mesmo tempo é a oportunidade do Alviverde mostrar que realmente tem condições de brigar por coisas grandes no campeonato.

Em relação ao time, esse pode ser um dos últimos jogos de Valdivia pelo Palmeiras. O meia se apresenta à seleção chilena após o clássico, no domingo que vem, e como tem contrato até o dia 17 de agosto, deve durante a competição continental, definir seu futuro, que parece cada dia mais distante da Academia de Futebol.

Para não ter que conviver com tudo isso ainda mais pressionado, derrotar os goianos é fundamental. O técnico Oswaldo de Oliveira resolveu fazer mudanças na equipe, algumas por opção e outras por necessidade.

A principal delas é o retorno de Zé Roberto para a lateral-esquerda. Mesmo ele sendo tão criticado nos últimos jogos em que atuou na posição, continua com prestígio e Egídio foi para o banco de reservas.

"O Zé Roberto foi eleito o melhor da posição no Brasileiro do ano passado e no Paulista deste ano. E temos boas opções no meio de campo", justificou.

Quando a Dudu, o clube tentou, mas não conseguiu liberá-lo para estar em campo hoje. Como Kelvin está se recuperando de uma forte gripe, Alan Patrick foi testado na posição e deve ser o escolhido para ficar com a vaga, pelo menos no jogo de hoje.

CASA CHEIA

Em mais uma prova do quanto confia no time, a torcida do Palmeiras vai lotar o Allianz Parque novamente. Foram vendidos antecipadamente mais de 30 mil ingressos para a partida e a casa estará cheia para o jogo. Em relação ao Goiás, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com o meia Felipe Menezes, que ainda pertence ao Palmeiras e não pode atuar por força contratual. Em seu lugar, brigam pela vaga William Kozlowski, Arthur e Robert.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho, Valdivia e Rafael Marques; Leandro Pereira

Técnico: Oswaldo de Oliveira

GOIÁS: Renan; Éverton, Felipe Macedo, Alex Alves (Fred) e Rafael Forster; Rodrigo, Juliano, Patrick e Willian Kozlowski; Bruno Henrique e Érik

Técnico: Hélio dos Anjos

JUIZ: Marcelo de Lima Henrique (PE)

LOCAL: Allianz Parque

HORÁRIO: 11h