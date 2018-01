Palmeiras vai perder Barrios em outubro para as Eliminatórias

O atacante paraguaio Lucas Barrios, destaque do Palmeiras nos últimos jogos, vai desfalcar a equipe na segunda semana de outubro por causa das Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. O camisa 8 foi convocado pela seleção paraguaia para enfrentar a Venezuela, em Puerto Ordaz, no dia 8 de outubro, e a Argentina, no dia 13, em Assunção. A lista foi divulgada nesta quarta-feira pelo técnico Ramon Díaz.

Na Copa América, o Paraguai fez boa campanha e terminou em quarto lugar após derrota para o Peru na decisão do 3º lugar. O ponto da campanha foi a vitória sobre o Brasil nos pênaltis nas quartas de final; o ponto mais baixo foi a goleada para a Argentina por 6 a 1 nas semifinais. Barrios foi um dos destaques e anotou três gols no torneio.

Depois da Copa América, Barrios recebeu uma semana de descanso antes de se apresentar ao Palmeiras. Na última edição das Eliminatórias, o Paraguai não foi bem, ficou em nono lugar e acabou fora da Copa disputada no Brasil. Um dos principais objetivos de Ramon Díaz é recolocar a equipe no Mundial.

O atacante teve uma ascensão meteórica em 2008, quando marcou 37 gols em 38 jogos pelo Colo Colo. O desempenho valeu a transferência para o Borussia Dortmund, onde fez mais 44 gols nas duas primeiras temporadas. Depois de três anos na Alemanha, foi contratado pelo chinês Guangzhou Evergrande, mas não se adaptou e passou dois anos como reserva. Antes de chegar ao Palmeiras, o atacante atuou pelo Montpellier, da França, e marcou 11 vezes.