Palmeiras vai priorizar o ?barato? A eliminação do Palmeiras do Campeonato Paulista não deve alterar a política de contratação de jogadores, adotada pelo presidente Mustafá Contursi. Embora nos corredores do Parque Antártica nomes como o dos atacantes Luizão, França e Edmundo e do zagueiro Antônio Carlos sejam muito comentados, o técnico Jair Picerni provavelmente terá que se contentar com atletas bem mais modestos. Da lista fazem parte o zagueiro Tiago e o meia Igor do Rio Branco; o volante Cocito, do Atlético Paranaense; e o zagueiro Dininho, do São Caetano. O próprio Picerni já se convenceu de que a realidade financeira do Palmeiras não permite loucuras. "Por essa razão solicitei apenas cinco reforços, muitos deles que já havia pedido no início do ano. Precisamos melhorar nossa base para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B", explica o treinador. A inércia da diretoria já contagiou o grupo. O goleiro Marcos deixou claro que o time atual terá dificuldades para retornar à Primeira Divisão. "Reforços sempre são bem vindos. Minha função aqui é apenas a de jogar futebol. Só acho que quando um goleiro começa a se destacar é porque algo está errado. Eu não faço questão nenhuma de ser considerado a principal estrela do time." Zinho também vislumbra dias complicados pela frente. "O Palmeiras só vai chegar a algum lugar se o grupo se unir mais. E se Deus iluminar a cabeça do Picerni." Por outro lado, a diretoria segue trabalhando nos bastidores para evitar que o clube dispute a Segunda Divisão. "A cada dia, recebemos várias ligações de pessoas dizendo ter em mãos documentos que comprovam que alguns jogadores disputaram o Campeonato Brasileiro do ano passado irregularmente. Só que não podemos tomar atitude sem provas. Acho que existem outros clubes que não têm direito de estar na primeira divisão." Para o presidente do clube do Parque Antártica, "se for comprovado que o Wendell atuou sem condições pelo Flamengo em 2002, o clube deve se rebaixado também. Uma segunda divisão com Palmeiras, Botafogo e Flamengo seria muito forte", afirma Antonio Carlos Corcione, diretor jurídico do clube. A definição da empresa que vai fornecer o material esportivo para o departamento de futebol também ainda não tem data para acontecer. O contrato com a Rhumell, assinado havia quase dez anos, termina apenas no final do ano, mas a insatisfação da diretoria, conselheiros e de boa parte dos jogadores com a qualidade dos produtos precipitou o início da concorrência. A melhor proposta foi feita há pouco mais de um mês pela catarinense Screte, que ofereceu mais de R$ 5 milhões por ano livres para o clube. Terá, porém, que concorrer com marcas tradicionais, como Adidas, Umbro, Mizuno e Diadora.