Palmeiras vai testar o atacante Valdo O começo da semana foi de esperança para o técnico Jair Picerni, que acreditava poder viajar para Águas de Lindóia na segunda-feira com mais dois ou três reforços na equipe do Palmeiras. Nesta sexta-feira, teve de se conformar com a realidade e única novidade oferecida pelo clube: o esforçado atacante Valdo, do Palmeiras do Nordeste, que deverá ser testado durante a pré-temporada. ?Ele vinha para ser emprestado para o Juventus, mas a gente resolveu testá-lo esta semana. Vai que ele faz gols, acaba ficando?, explicou Picerni. O treinador, no entanto, diz que se o jogador ficar não vai ser incluído no rol de contratações previstas para o início de temporada. Ele garante não só que o clube já está em negociações adiantadas com um lateral, um meia e um atacante como ainda está fazendo lobby para que o presidente Mustafá Contursi reconsidere sua decisão de desistir de manter o lateral Lúcio no time. Picerni, o único no clube a falar sobre contratações, diz que não divulga nomes dos pretendidos para não levar bronca da diretoria, mas deu uma notícia para animar a torcida. ?São jogadores que passaram por bons clubes. Não tem nada dessa de bom e barato?, declarou o treinador, mas deixando bem claro que o Palmeiras não fará loucuras. A notícia, no entanto, não deve desanimar os jogadores que estão disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. ?O aproveitamento vai depender do relatório do Wilson (Coimbra, técnico do time) e, independentemente das contratações, posso subir uns dois ou três?, avisa Picerni. Valdo, por sua vez, espera aproveitar a grande chance da sua vida, embora ainda esteja sob efeito da surpresa. ?Fiquei sabendo ontem que ia treinar com o time principal?, disse o jogador, que com seu 1,95 metro espera suprir a necessidade de cabeceadores do time.