Palmeiras vê mercado inflacionado após anúncio de parceria

O Palmeiras revive com a Traffic problema semelhante que teve durante sua parceria com a Parmalat (1993/2000): a alta nos preços dos jogadores pretendidos. O técnico Vanderlei Luxemburgo trata pessoalmente com empresários e jogadores. Está atrás do atacante Alan Kardec, do Vasco, e de pelo menos outros dois reforços, e tem reclamado das pedidas altas feitas para negociar com o Palmeiras, depois que a Traffic anunciou a formação de um fundo que pretende investir até R$ 40 milhões no clube do Palestra Itália. O único contratado até agora é o atacante Alex Mineiro, ex- Atlético Paranaense e antigo sonho do clube. O elenco, por enquanto, conta com 22 atletas - dos que vinham sendo aproveitados pelo técnico Caio Júnior, hoje no Goiás, deixaram o clube Edmundo, Paulo Sérgio e Rodrigão. Marcelo Costa, que esteve emprestado ao Juventude no segundo semestre de 2007, deve ir para o Goiás a pedido de Caio Júnior. O elenco alviverde volta ao batente dia 3, quando começa a pré-temporada em Atibaia, Interior de São Paulo, e Alex Mineiro será apresento oficialmente. Até lá, mais um reforço deve ser anunciado, e o favorito é o lateral-direito Élder Granja, ex-Internacional.