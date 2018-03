Palmeiras vence a 1ª na Série B de goleada O Palmeiras conseguiu, enfim, sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro na Série B. Na tarde deste sábado, diante de 14.445 torcedores, a equipe Alviverde goleou o São Raimundo por 4 a 0 no Parque Antártica e chegou aos 5 pontos ganhos em quatro rodadas. O destaque do jogo foi o atacante Diego Souza, que marcou três gols. O zagueiro Daniel completou o placar. O São Raimundo permanece com seis pontos ganhos. O Palmeiras teve dificuldade no início e só conseguiu abrir a contagem aos 46 minutos do primeiro tempo. Logo em seguida, o São Raimundo teve um jogador expulso. Com o segundo tempo inteiro com um jogador a mais, o Palmeiras dominou o jogo e conseguiu ampliar o marcador. Daniel fez 2 a 0 aos 22 minutos e Diego Souza voltou a marcar aos 35 e aos 38 minutos. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Caxias, no Sul e o São Raimundo recebe o Gama. Em grande parte, o Palmeiras deve a goleada à sua fanática torcida, que não parou de incentivar a equipe. O técnico Jair Picerni, ao contrário, foi muito criticado e, aos 12 minutos do segundo tempo, foi chamado de ?burro? ao substituir Thiago Gentil, que vinha sendo o melhor do time, por Muñoz. O herói da tarde foi o garoto Diego Souza, que marcou três gols. Lançado na equipe por Vanderlei Luxemburgo na Copa dos Campeões no ano passado como lateral-esquerdo, Diego Souza fez a sua parte para dar um pouco de paz ao time. ?Esta vitória foi importante para nos dar tranqüilidade. Agora, teremos calma para corrigir os defeitos que a equipe mostrou.? O lateral-direito Alessandro foi um dos mais aplaudidos pelos torcedores. ?Não gosto de ser comparado ao Arce. Sou muito novo e quero conquistar o meu espaço no Palmeiras?, disse. Foi a primeira vitória do Palmeiras na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, tinha colecionado dois empates e uma derrota. No primeiro tempo, o atacante Anselmo irritou a torcida por sua lentidão e sua displicência. tornava ainda mais difícil a tarefa palmeirense de entrar na área do São Raimundo, que se posicionava atrás com oito defensores quando pressionado. Thiago Gentil surpreendentemente jogava bem. Fazia jogadas pelo lado direito e foi o autor de um belo lance aos 30 minutos, chutando na trave direita do goleiro Flávio, depois de driblar dois zagueiros. Só Thiago funcionava do meio-de-campo para frente. Mesmo sem atuar bem, o time palmeirense criou chances para abrir o marcador. Depois de perder chances incríveis, a equipe de Jair Picerni fez 1 a 0. Vágner entrou pelo lado direito e chutou cruzado. Antes de a bola ultrapassar a linha de gol, Diego tocou para as redes. No lance seguinte, Tita cometeu uma falta violenta e foi expulso de campo. No vestiário, Jair Picerni fez uma coisa certa. Substituiu Anselmo por Elson. O time tocava a bola com mais tranquilidade. Era visível que o gol marcado no final do primeiro tempo acalmou a equipe. Aos 12, o treinador palmeirense fez a besteira da tarde ao trocar Thiago Gentil por Muñoz. O colombiano, apesar de ter perdido um gol incrível - recebeu em profundidade e permitiu a defesa do goleiro Flávio - até que foi bem. O que a torcida protestou, com razão, foi a saída de Thiago Gentil, que mesmo sem ser um primor técnico, era o mais lúcido da equipe. O São Raimundo, mesmo com 10 jogadores, encontrou espaços para ir à frente e exigiu boas defesas de Marcos. Aos 18, Alessandro cruzou da direita e Daniel, que estreava, marcou de cabeça. Aos 35, Diego, de peixinho, fez o terceiro. No ritmo da torcida, que a todo momento lembrava a tragédia corintiana, o Palmeiras fez o quarto gol aos 38, mais uma vez por intermédio de Diego. Ficha Técnica: Palmeiras 4 x 0 São Raimundo. Gols: Diego, aos 46 minutos do primeiro tempo e Daniel, aos 19, e Diego, aos 35 e aos 38 minutos do segundo tempo. Palmeiras: Marcos; Alessandro, Daniel, Leonardo e Marquinhos; Marcinho, Alceu, Diego e Anselmo (Elson ); Thiago Gentil (Muñoz) e Vágner (Adãozinho). Técnico: Jair Picerni. São Raimundo: Flávio; Guara, Ronaldo Marconato, Rogério e Tita; Isaac, Doriva, Valdenir e Trindade (Delmo); Garanha (Reginaldo) e Neto (Ricardo). Técnico: Aderbal Lana./ Árbitro: Wagner Santos Rosa (RJ) Cartão amarelo: Tita, Alessandro, Ronaldo Marconato, Diego, Isaac, Doriva, Daniel, Rogério Vermelho: Tita Público: 14.445 pagantes Local: Parque Antártica, São Paulo. Classificação