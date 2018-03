Palmeiras vence a primeira no Brasileirão: 2 a 1 no Inter

O Palmeiras conseguiu neste domingo sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro: 2 a 1 sobre o Internacional, no duelo dos campeões paulista e gaúcho da atual temporada, no Estádio Palestra Itália. O resultado apertado, garantido graças aos gols de Denilson e Alex Mineiro - este de pênalti - reflete a atuação longe da ideal do time alviverde, que criou muitas chances mas não soube aproveitar nem o fato de ter tido a vantagem de dois jogadores a mais na partida. Veja também: Denilson se emociona com a ótima atuação como ponta-direita Ouça os gols da partida, pela rádio Eldorado/ESPN Classificação Resultados / Calendário Por sinal, o primeiro duelo palmeirense em casa teve só 10.116 pagantes, algo decepcionante. A esperança dos dirigentes de colocar 27 mil torcedores no Palestra Itália terminou frustrada com o aumento do preço dos ingressos, de R$ 20 para R$ 40. A principal torcida organizada, a Mancha Alviverde, fez protesto e nenhum de seus integrantes entrou no palco do jogo. LONGE DO IDEAL O roteiro do primeiro tempo da partida tinha tudo para ser de vitória palmeirense e tranqüila. Denilson, que estava jogando pelo lado direito do ataque, passava fácil pela marcação de Sorondo e Marcão. Os driblou várias vezes e teve pelo menos quatro jogadas onde só faltou uma boa finalização para marcar. Com a expulsão de Edinho, logo com 18 minutos pelo segundo cartão amarelo, ficou mais fácil ainda. O espaço era evidente. E em uma jogada deu tudo certo. Denilson recebeu a bola, cortou para o meio driblando e chutou forte, colocado e com curva, no canto direito do goleiro Renan - sem chance de defesa -, para marcar o gol palmeirense, aos 29 minutos. O atacante agradeceu muito aos céus na comemoração, com os companheiros de time. PALMEIRAS 2 Marcos; Elder Granja (Wendel), David, Henrique e Leandro; Pierre , Martinez , Leo Lima (Lenny) e Valdivia; Denilson (Sandro Silva) e Alex Mineiro. Técnico: Vanderlei Luxemburgo INTERNACIONAL 1 Renan; Jonas, Índio , Sorondo (Orozco ) e Marcão; Edinho , Danny Moraes, Guiñazu e Alex; Nilmar (Ricardo Lopes) e Fernandão (Adriano). Técnico: Abel Braga Gols: Denilson aos 29 e Índio aos 47 minutos do primeiro tempo; Alex Mineiro (pênalti) aos 15 do segundo tempo. Árbitro: Marcelo Henrique de Lima (RJ). Renda: R$ 377.412,00 Público: 10.081 pagantes Estádio: Palestra Itália, em São Paulo (SP) O alívio e a vantagem, porém, foram para o espaço nos acréscimos. Numa falta pela direita, o Internacional - que tinha chegado duas vezes em chutes de Alex defendidos por Marcos - conseguiu empatar. Alex cruzou para o zagueiro Índio mergulhar e acertar o canto, forte, sem defesa, e empatar por 1 a 1. DOMÍNIO No segundo tempo a situação foi favorável ao Palmeiras em quase todo o tempo. O gol de pênalti marcado por Alex Mineiro, aos 15 minutos, após falta sofrida por Valdívia, cometida por Orozco, foi o ponto que trouxe a tranqüilidade que o time do técnico Vanderlei Luxemburgo precisava. Susto mesmo o time alviverde só teve quando Índio, aos 31 minutos, novamente cabeceou uma bola cruzada com perigo - Marcos saiu mal no lance - e se não fosse Pierre tirar de cabeça em cima da linha, o time colorado teria empatado. Para revolta do técnico Abel Braga, ele ainda viu o Inter terminar o jogo com dois a menos, já que Guiñazu, outro que tinha cartão amarelo desde o começo da partida, ser expulso. Se o time gaúcho só teve motivos para lamentar, os torcedores palmeirenses pelo menos comemoraram a reabilitação do time no Campeonato Brasileiro. O próximo confronto do time será o clássico com a Portuguesa, domingo, no Pacaembu. O mando é da Lusa, mas por acordo entre as diretorias, os dois jogos entre as equipes acontecerão no estádio municipal. O Palmeiras terá maioria nas arquibancadas e boa chance de já se aproximar dos líderes. (com Fábio Hecico, de O Estado de S. Paulo)