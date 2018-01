Palmeiras vence Atlético-MG por 1 a 0 O Palmeiras ganhou do Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo, no Palestra Itália, com gol do atacante Washington. Com isso, a equipe do técnico Leão chega aos 19 pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto os mineiros seguem com 11, na zona de rebaixamento. O primeiro tempo foi tão ruim para a torcida palmeirense que a única vibração foi quando o Vasco marcou um gol no rival Corinthians na partida que foi realizada no mesmo horário, no Rio. Os chutes passavam longe do gol do goleiro Danrlei e os passes errados enervavam o técnico Leão. Mas, para alívio dos mais de 16 mil torcedores que foram ao Palestra Itália, o Atlético também fazia uma exibição horrível. A melhor chance de gol surgiu aos 38 minutos. Corrêa bateu falta da direita e Gamarra cabeceou para fora, com perigo. Aos 46, o Atlético teve sua oportunidade, quando zagueiro Leandro Castan recebeu sem marcação, mas pisou na bola e caiu. Na seqüência do lance, Fábio Baiano chutou tão mal que a bola quase saiu na lateral. No intervalo, Leão mexeu na equipe e colocou o atacante Washington no lugar do meia Cristian. A intenção era ter um jogador de área para ser a referência no ataque. Por duas vezes o Palmeiras chegou perto do gol, ambas em cobranças de falta, mas Marcinho e Pedrinho desperdiçaram as chances. Só que aos 21 minutos veio o gol salvador. Pedrinho cobrou escanteio da esquerda. O zagueiro Daniel cabeceou e, mostrando oportunismo dentro da pequena área, Washington tocou de cabeça para o gol de dentro. Danrlei até que reclamou, mas o atacante palmeirense não estava em impedimento. Com o resultado adverso, o técnico Tite colocou Rodrigo Fabri, Edson Araújo e Amaral no time do Atlético. Mas o Palmeiras se segurou e teve até uma cabeçada do zagueiro Leonardo Silva, aos 45 minutos, que passou perto do gol.