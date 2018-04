Palmeiras vence Barueri por 3 a 1 e garante classificação na Copa SP

BARUERI - Assim como os rivais Santos e São Paulo, o Palmeiras garantiu classificação à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta sexta-feira à tarde, ao vencer o Barueri, por 3 a 1, na Arena Barueri, pelo Grupo Q, com sede na Grande São Paulo. Os quatro gols da partida foram marcados no segundo tempo.

Luiz Gustavo abriu o placar, aproveitando cobrança de escanteio. Bruno Dybal ampliou em cobrança de falta em seguida. No final, os donos da casa descontaram com Matheus Lima, mas Juninho confirmou a vantagem do Palmeiras.

Com o resultado, a equipe alviverde terminou na liderança, com sete pontos e oito gols de saldo. O time paulistano entrou pressionado, precisando da vitória para se classificar, por conta da vitória do Sertãozinho-SP sobre o Confiança-SE, por 2 a 1, um pouco antes. O time do interior de São Paulo terminou com a mesma pontuação e saldo de quatro gols e deve se classificar como um dos sete melhores segundo colocados.