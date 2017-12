Palmeiras vence Botafogo de Ribeirão O Palmeiras venceu neste sábado o Botafogo de Ribeirão Preto por 3 a 0 no Parque Antártica, no último jogo-treino antes da viagem para Teresina, onde a equipe disputa a primeira fase da Copa dos Campeões. Lopes, Nenê e Juninho marcaram os gols. O treinador Vanderlei Luxemburgo confirmou que pode utilizar o paraguaio Arce no meio-campo, já que Leonardo, contratado por empréstimo junto ao Vasco, deve ser efetivado na lateral. Mas os dois jogadores dificilmente enfrentarão o Bahia no dia 3 de julho. ?Treinei por mais de 30 dias com uma equipe e notei uma evolução muito grande?, observou o treinador. Arce não demonstrou preocupação com a provável mudança de posição. Após prorrogar seu contrato até o dia 10 de agosto (vai receber menos do que no vínculo anterior), afirmou que ainda tem gás para jogar na lateral. ?O dia que não tiver mais condições serei o primeiro a falar. Mas o Luxemburgo sabe como encaixar as peças?. A delegação do Palmeiras viaja segunda-feira às 9h, devendo chegar em Teresina seis horas depois. Em seguida, os jogadores deverão realizar um treinamento leve no campo do River.