Palmeiras vence; Campinas classificado A segunda rodada da 36ª edição da Copa São Paulo de Futebol Junior foi completada neste domingo, com mais 38 partidas. O Palmeiras confirmou o favoritismo no Grupo U e venceu o Flamengo-PI, com justiça mas apertado, por 2 a 1. Apenas o Campinas, pelo Grupo D, entre os 88 times que iniciaram a competição, garantiu vaga antecipada na segunda fase. O resultado deixou a equipe da Capital com seis pontos, em posição confortável para garantir um das 32 vagas em disputa. O Rio Branco, que venceu o Guarany-CE por 3 a 0, também tem seis pontos, mas apenas cinco gols marcados, contra seis do Palmeiras. Na cidade de Americana, o Palmeiras recebeu o Flamengo do Piauí. Todos os gols saíram no primeiro tempo. O time paulista abriu 2 a 0, com gols de Junior e Beto, dando a impressão de que surgiria uma goleada. Mas não foi o que aconteceu. Os piauienses descontaram com Esquerdinha no final do primeiro tempo. O segundo tempo foi truncado e o Palmeiras preferiu garantir sua vitória. O único classificado da rodada foi o Campinas, que bateu, em Louveira, o São Caetano por 3 a 1, chegando aos seis pontos. Os campineiros foram ajudados pelo empate por 2 a 2 entre Chapadinha e Coritiba, no jogo de fundo. O Coritiba tem dois pontos, contra um ponto de São Caetano e Chapadinha. Os demais times campineiros acabaram derrotados. Pelo Grupo F, em Bauru, a Ponte Preta perdeu para o Noroeste por 5 a 3. O Guarani perdeu para o Ecus, em Suzano, por 2 a 1. Se na estréia os grandes cariocas não venceram, nesta segunda rodada deram a volta por cima. Pelo Grupo S, com sede em Araras, o Flamengo bateu o Remo-PA por 3 a 2 e chegou aos quatro pontos, mas quem lidera é o União São João que venceu o Mogi Mirim, por 1 a 0. Pela manhã, o Fluminense fez 1 a 0 no Rondônia, pelo Grupo K. O Botafogo, que havia perdido para o Criciúma na estréia, fez 2 a 1 no Barra-MT e se manteve com chances. O Angra dos Reis, único time do Rio de Janeiro a vencer na estréia, chegou aos seis pontos com a vitória de 4 a 3 sobre o Bahia. Dois times fizeram seis gols em seus jogos. Em Tupã, pelo Grupo E, o Goiás aplicou 6 a 2 no Cene-MS e assumiu a liderança, com duas vitórias. Pelo mesmo grupo o Vitória fez 5 a 1 no Tupã e se manteve vivo na competição. Os baianos ocupam a segunda colocação, com três pontos, ao lado do Cene. Em Embu das Artes, pelo Grupo J, o fato mais curioso. O Náutico-RR, que perdeu por 7 a 1 na estréia para o América-SP, ia perdendo por 6 a 0 para o Santo André. Com três jogadores expulsos, o time roraimense se utilizou do famoso "cai-cai", obrigando o árbitro a encerrar a partida com 30 minutos do segundo tempo. Das 88 equipes, 24 perderam seus dois primeiros compromissos e já não têm mais chances matemáticas de conquistar uma das 10 vagas por índice técnico. Doze equipes somaram apenas um ponto, ficando assim com chances remotas de classificação, uma vez que só poderão chegar a quatro pontos no geral.