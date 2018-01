Palmeiras vence com ajuda da sorte O Palmeiras encerrou sua participação no Campeonato Paulista com uma vitória apertada sobre o União São João, nesta tarde, em Araras, por 1 a 0. O time do técnico Celso Roth vai ter que melhorar bastante para conseguir seu próximo objetivo: garantir a primeira posição no Grupo 2 da Copa Libertadores, quarta-feira, no confronto com o Cerro Porteño. O Paulistão já é passado para o Palmeiras. Na realidade, uma participação decepcionante, com 24 pontos ganhos e apenas a sétima posição, a pior campanha nos últimos 11 anos. O time de Araras, livre do rebaixamento, se deu por satisfeito com os 20 pontos que lhe asseguraram o décimo lugar. Sem chances de chegar às semifinais ou correndo o risco do rebaixamento, os dois times entraram em campo despreocupados. E fizeram um primeiro tempo movimentado, com os ataques criando boas chances de gols. O veterano João Paulo deu muito trabalho aos jovens zagueiros do Palmeiras, com seus dribles desconcertantes e piques rápidos. Esta era a principal jogada ofensiva do time da casa, sempre na expectativa de que acontecesse alguma falta próximo da grande área para a cobrança de Andrei. Mas quem abriu o placar foi o Palmeiras, com o oportunista Fábio Júnior. O zagueiro Bernardi tentou recuar a bola, mas deu de presente para o atacante, que tirou o goleiro Pedro Paulo da jogada e tocou para o gol vazio, aos 36 minutos. No segundo tempo, o União se lançou ao ataque como franco-atirador e só não conseguiu o empate por pura falta de sorte. Duas vezes a trave salvou o goleiro Marcos, uma delas com Edu Salles, aos 17 minutos, e a outra com Ailton Santos, de cabeça, aos 21 m inutos. O Palmeiras ficou acuado em seu campo, teve méritos ao saber se defender, mas apresentou muita lentidão nos contra-ataques. Aos 29 minutos, o zagueiro-artilheiro Andrei atingiu o lateral Daniel com uma cabeçada, mas recebeu apenas o cartão amarelo. No final do jogo ele foi expulso por outra jogada violenta. Sem chances de ampliar o placar, o Palmeiras preferiu garantir o resultado com um futebol limitado ne chegou ao seu sétimo jogo sem derrota.