Palmeiras vence com gol no final Com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, o Palmeiras venceu o Juventude por 2 a 1, na tarde deste domingo, em Caxias do Sul, e subiu para 25 pontos no Campeonato Brasileiro. O gol salvador foi marcado por Washington, de cabeça, numa falha da defesa do Juventude e do goleiro Doni. O time paulista abriu a contagem com Gioino, aos 25 minutos da primeira etapa. O Juventude empatou com Zé Carlos aos 34 da etapa final. Mas no finalzinho, num lance de oportunismo, Washington decretou a vitória palmeirense. Com a vitória de hoje, o técnico Emerson Leão se mantém invicto no comando do time. Até agora foram seis jogos, com 3 vitórias e três empates. O Juventude permanece com 26 pontos.