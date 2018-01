Palmeiras vence Desportiva na Copa SP O Palmeiras suou para conquistar sua segunda vitória consecutiva na 35ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando em São Carlos, nesta quarta-feira à noite, venceu a Desportiva-ES, por 4 a 2, e se manteve na liderança do Grupo D, com seis pontos ganhos. No domingo acontece a definição do grupo. O Palmeiras precisa apenas de um empate contra o lanterna e já desclassificado Sãocarlense para garantir vaga na próxima fase da Copinha. Barra-MT e Desportiva-ES têm três pontos cada. Pelo regulamento, somente o campeão de cada um dos 20 grupos continuam na briga pelo título. O Palmeiras saiu na frente logo aos cinco minutos com Bruno Cazarini. A torcida ainda comemorava quando os capixabas empataram dois minutos depois por meio de André. Melhor em campo o time da capital voltou a comandar o placar aos 30 minutos, com Rafael. Assim como aconteceu no início da partida, a Desportiva empatou dois minutos depois, novamente com André. Na etapa final, o Palmeiras voltou melhor e construiu a vitória com gols de William aos 19 minutos e o ex-ponte-pretano Rafael Marques aos 47.