Palmeiras vence e assume liderança O Palmeiras precisou neste sábado de apenas 16 minutos para derrotar, com facilidade, o Bangu por 3 a 1, reabilitar-se após o fiasco do meio de semana, em Arapiraca, e assumir a liderança isolada do Torneio Rio-São Paulo, com 13 pontos. A boa surpresa da equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo foi a atuação do jovem Fernandes, de 23 anos, contratado, no início do ano, do Figueirense. Além de ter marcado um gol, fez jogadas que o credenciam a brigar por uma vaga entre os titulares. O torcedor que demorou um pouco para começar a ver a partida seguramente perdeu os gols da equipe paulista. Num ?piscar de olhos?, o placar apontava 3 a 0. Christian, sozinho, dominou na área e fez o primeiro, aos 9 minutos. Depois, aos 14, Fernandes aproveitou rebote do goleiro Eduardo e chutou forte para marcar o segundo. E Christian, de cabeça, ampliou o marcador, aos 16. A defesa do Bangu não conseguia segurar o ataque alviverde, que fazia o que queria. A impressão era de que o Palmeiras marcaria gol quando quisesse, para o desespero dos cerca de mil torcedores que foram ao Estádio de Moça Bonita. O time não sentia falta de Alex e Lopes, que, machucados, ficaram fora. Com a vitória praticamente assegurada e uma temperatura que ultrapassava os 30 graus, os palmeirenses abdicaram de jogar, dando espaço ao rival. No início da segunda etapa, aos 6, Wellington driblou Marcos e descontou para os cariocas. Aos poucos, a equipe da casa equilibrava a partida e criava boas oportunidades, mas não conseguia finalizar com eficiência. No fim, nos contra-ataques, o Palmeiras poderia ter marcado mais gols. Muñoz, que entrou no lugar de Itamar e fez as pazes com Luxemburgo, acertou uma bola na trave. Embora a exibição não tenha sido brilhante, os palmeirenses comemoraram bastante o resultado e admitiram estar se sentindo aliviados. A derrota para o ASA por 1 a 0, na quarta-feira, em Arapiraca, pela Copa do Brasil, havia abatido demais o grupo. "O Vanderlei nos alertou da importância dessa partida para nosso astral", contou Christian. Lopes preocupa - O meia deve ser submetido a uma artroscopia no joelho direito, por causa de lesão no menisco. A cirurgia ocorrerá nesta semana. Sua recuperação levará pelo menos 40 dias.