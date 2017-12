Palmeiras vence e avança na Copa do Brasil O Palmeiras cumpriu a meta estabelecida pelo técnico Jair Picerni. Apesar de falhas na defesa e no ataque, venceu a Tuna Luso por 3 a 1, em Belém, e conquistou a classificação antecipada para a próxima fase da Copa do Brasil. O próximo adversário sairá do confronto entre São Gabriel-RS e Figueirense, que empataram por 2 a 2 também nesta quarta-feira. No primeiro tempo, o Palmeiras estabeleceu ligeira vantagem em campo, mas não conseguia reverter em gols. Em parte pela boa atuação do goleiro André Luís e também pela falta de pontaria dos atacantes. Para complicar, aos 8 minutos, o zagueiro Glauber deu um passe errado na área e entregou para Joaci, que quase abriu o placar para o Tuna. Mas o Palmeiras teve seus bons momentos, em especial com Vágner Love, que deu um drible por entre as pernas de Edson, aos 34, antes de chutar para o gol. A bola bateu na trave. A insistência palmeirense deu resultado. Vágner Love aproveitou cruzamento de Lúcio e, de carrinho, empurrou para o gol aos 44 minutos. No segundo tempo, o Palmeiras continuou fazendo pressão, mas a zaga, pouco entrosada, dava sustos. Tanto que o Tuna Luso chegou ao empate. Aos 13 minutos, o zagueiro Tarobá subiu e cabeceou sem dificuldade, já que o goleiro Marcos não foi na bola. O Palmeiras reagiu e, na pressão, fez mais dois gols. Aos 27 minutos, A bola foi lançada pela direita pela área e Vágner Love completou de cabeça: 2 a 1. Depois, aos 37, Muñoz também marcou o seu. Como o Tuna Luso foi desesperadamente para frente, o Palmeiras teve espaço para contra-atacar. E perdeu gols incríveis, principalmente com Muñoz. Mas a vaga já estava garantida. Contratação ? O zagueiro André Baía, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo e tem 20 anos, deve ser o novo reforço do Palmeiras para o Campeonato Paulista. Segundo declarou o empresário do jogador, Léo Rabelo, o contrato ainda não foi assinado, mas ele fará exames médicos nesta quinta-feira. Se a contratação se confirmar, o Palmeiras deverá fechar o elenco para o primeiro semestre trazendo apenas mais um atacante. Pelo menos, segundo o que disse o diretor de futebol do clube, Mário Giannini.