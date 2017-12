Palmeiras vence e elimina o São José na Copinha

O Palmeiras está na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. A classificação veio após vitória por 2 a 0 sobre o São José dos Campos, com gols do zagueiro Augusto e do meia Daniel. Como resultado, o alviverde avançou na segunda posição do Grupo 25 e agora encara o Flamengo-SP na próxima fase.

Após um começo fraco, o Palmeiras abriu o marcador com um golaço. O capitão Augusto apareceu como elemento surpresa no meio da defesa adversária e completou um cruzamento de letra. Jogando em casa, no estádio Martins Pereira, o São José saiu para o jogo, mas pouco criou.

Na segunda etapa a situação continuou igual, e o Palmeiras assustava no contra-ataque. E foi desta forma que saiu o segundo gol. Daniel aproveitou bola dividida por Artur na área e só teve que empurrar para o fundo do gol.

Após dois empates, com Sampaio Corrêa e Estanciano, a equipe do técnico João Burse somou cinco pontos na primeira fase da competição.