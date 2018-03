Palmeiras vence e fica perto da vaga O Palmeiras ficou muito perto da classificação para a segunda fase da Copa Libertadores da América, ao ganhar do Deportivo Táchira por 2 a 1, nesta quarta-feira, em San Cristóbal, na Venezuela. Com essa vitória, a equipe chegou aos 8 pontos no grupo 4, atrás apenas do já garantido Cerro Porteño, que tem 11. Faltando uma rodada, o único que ainda ameaça a vaga palmeirense é o Santo André, com 5 pontos.