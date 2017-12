Palmeiras vence e passa o São Paulo Faltou capricho, pontaria e um pouco mais de ousadia. Sobrou disposição, superação e sorte. Com gol de Thiago Gentil, após falha da defesa do Figueirense, o Palmeiras venceu por 1 a 0 neste domingo à noite, em Florianópolis e continua mais vivo do que nunca na luta pelo título. Com a sexta vitória consecutiva, a equipe do Palestra Itália chegou aos 74 pontos, quatro a menos do que o líder Atlético-PR, entrou na zona de classificação para a Libertadores ? está em quarto ? e acredita encostar nos líderes ?fazendo a lição de casa? contra Guarani e Flamengo, seus próximos rivais, em casa. O Palmeiras encarou de igual para igual o Figueirense, contra-atacou bem, desperdiçou muitas chances, mas obteve importante vitória, de superação, quando tinha um jogador a menos em campo, com a expulsão do volante Marcinho. Por já ter defendido o time de Santa Catarina,deixou o campo ovacionado pela, agora, torcida rival. E o placar não foi mais elástico por que faltou Pedrinho. O Palmeiras sentiu muito a falta do maestro do meio-campo, suspenso, que vinha decidindo nos últimos jogos, atuando um pouco mais avançado. Com três volantes e sem nenhum armador, o contra-ataque virou estratégia. Mas a bola quase não chegou aos isolados Ricardinho e Thiago Gentil. Quando vinham, eram através de chutões, dificultando o domínio. Mesmo assim, os atacantes tiveram boas chances de gol na primeira etapa. Gentil exigiu grande defesa de Bastos, para depois assustar, com chute raspando. De tanto insistir, na etapa final, acabou premiado por tanto lutar. Sorte? ?Gol de sorte não, mas de oportunismo. Acreditei que o Márcio Goiano iria errar, ele errou e fui feliz na conclusão,? comemorou o artilheiro da noite, descrevendo o lance em que antecipou passe do zagueiro para sair na cara de Edson Bastos e garantir mais três pontos. Já Ricardinho não estava com o pé na forma. Isolou todas. Também faltou o lateral-esquerdo Lúcio. O estreante Xavier, substituto do outro suspenso companheiro, fez apenas o feijão com arroz. Ousou algumas subidas ao ataque e não comprometeu na defesa. O grande problema foi sua pequena estatura e o frágil porte físico. Com apenas 1,68 metros, o chaveirinho, como é chamado pelos palmeirenses, sofreu bastante para ficar em pé. A cada esbarrão, o chão era inevitável. Com o titular, certamente mais perigo o time criaria. O ala parece ponta-esquerda. E faltou audácia a Estevam Soares. O treinador preferia empatar a perder em Florianópolis, quando só a vitória serviria ao time. Não abriu mão de esquema defensivo em nenhum momento. Mesmo tendo o armador Elson e os atacante Osmar e Kahê no banco. Esperou, esperou, e quando poderia mudar, ficou com um atleta a menos em campo. E quem diria. Quando o sufoco parecia predominar, sobrou estrela para o técnico verde. Um minuto após a expulsão de Marcinho, surgiu o gol. Depois, foi só trancar a defesa, o que já vinha sendo bastante eficaz, e aguardar o apito final. Agora, faltarão Magrão e Marcinho. Contra o Guarani, sábado, no Palestra Itália, ambos estão suspensos. Magrão, num empurra-empurra com Cleber, recebeu o terceiro cartão amarelo. Que tudo o que faltou diante do Figueirense seja corrigido para os próximos duelos. E que continue sobrando a sorte e competência de se defender com segurança e contra-atacar com maestria.