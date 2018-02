Palmeiras vence e se classifica O Palmeiras fez seu torcedor sofrer nesta quarta-feira, mas conseguiu, com muita correria, derrotar o Criciúma por 2 a 1, no Palestra Itália, e avançar às oitavas-de-final da Copa do Brasil. A classificação poderia ter sido bem mais fácil se o time palmeirense não tivesse desperdiçado tantas oportunidades de gol. No fim, passou sufoco e quase foi castigado. Agora, aguarda o vencedor do confronto entre o Nacional, de Manaus, e o Vitória-BA. Faz tempo que os palmeirenses esperam uma exibição de gala de sua equipe. O técnico Jair Picerni afirmou que já "havia passado da hora de o time ter uma grande atuação". Ainda não foi desta vez que o Palmeiras brilhou, mas, pelo menos, fez boas jogadas e criou chances para ter conquistado um placar bem mais expressivo. "Jogamos bem, criamos um monte de chances de gol e não nos desesperamos quando estávamos perdendo", comentou o volante Magrão. Um dos diferenciais da equipe paulista em relação aos últimos jogos foi justamente a tranqüilidade em momentos decisivos. Logo no início, num contra-ataque, o Criciúma abriu o placar com Juca. Como no primeiro confronto, em Santa Catarina, houve igualdade por 1 a 1, o Palmeiras só seguiria na competição com uma vitória. Portanto, com a vantagem de 1 a 0 para o adversário, precisaria de pelo menos dois gols e não poderia sofrer nenhum. Mesmo assim, o time manteve-se calmo e conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com Índio, que aproveitou falha do goleiro Fabiano, e Thiago Gentil, que acertou um belo chute, depois de erro da defesa rival. A classificação poderia ter sido confirmada na primeira metade da segunda etapa, quando Magrão cobrou um pênalti na trave e Thiago Gentil, na cara do gol, também acertou a trave. A sorte do Palmeiras é que nem sempre quem não faz toma. Os catarinenses, que, mais uma vez exageraram nas faltas, pressionaram, abusaram dos cruzamentos na área, porém não chegaram ao empate. O goleiro Sérgio substituiu bem o titular Marcos, que está em Portugal com a seleção brasileira. Fez pelo menos três ótimas defesas e garantiu o resultado, para a alegria dos quase 9 mil torcedores que foram ao estádio. O triunfo só não foi capaz de paralisar as manifestações de torcedores e conselheiros da oposição contra o presidente Mustafá Contursi. Ficha técnica: Palmeiras: Sérgio; Neném, Índio, Leonardo e Marquinhos; Adãozinho (Corrêa), Magrão, Claudecir e Pedrinho (Zinho); Muñoz e Thiago Gentil (Anselmo). Técnico: Jair Picerni. Criciúma: Fabiano; Paulo Baier, Cametá, Luciano e Luciano Almeida (Alonso); Léo Mineiro (Tiago Freitas), Paulo César e Juca; Dejair, Delmer e Tico. Técnico: Edson Gaúcho. Gols: Juca, aos 5, Índio, aos 28, e Thiago Gentil, aos 34 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Edílson Soares da Silva (RJ). Cartão amarelo: Magrão, Claudecir, Cametá e Tico. Local: Palestra Itália, em São Paulo.