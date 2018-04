Palmeiras vence em casa e volta a sonhar com a Libertadores

Em um jogo emocionante e em baixo de muita chuva, o Palmeiras conseguiu uma suada vitória sobre o Fluminense, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Palestra Itália. O triunfo deu ao time treinado por Caio Júnior a volta ao G4 e a ter boas chances de conseguir a tão sonhada vaga para a Copa Libertadores da América. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Edmundo revela ter propostas para deixar o Palmeiras O primeiro tempo foi muito movimentado. O jogo começou lá e cá, com chances perigosas para o Palmeiras e do Fluminense, mas a dos cariocas foi a mais clara. Aos nove minutos, Diego Cavalieri faz besteira em saída de bola e a entrega nos pés de Soares, que desperdiça o 'presente' e chuta para fora. A partir desse momento os comandados de Renato Gaúcho jogavam um pouco melhor que os donos da casa, mas foi uma forte chuva começar a cair sobre o Palestra Itália e o Palmeiras passou a mandar no jogo. Aos 31, Caio chuta uma bomba certeira, mas Fernando Henrique fez uma belíssima defesa. Depois dessa defesa, o goleiro do Fluminense salvou em mais duas oportunidades, em uma cabeçada de Dininho e em outro chute do meia Caio. A pressão do Palmeiras era tão incisiva quanto a chuva, tanto que, aos 39, Edmundo recebeu uma bola e, na frente da grande área, dá um passe com açúcar para Rodrigão, que não perdoou e abriu o placar para o time alviverde. Quinto gol do atacante no Brasileirão. Após o gol, a partida deu uma caída, mas um uma cabeçada de Thiago Neves, aos 45, Diego Cavalieri se redime da saída errada que fez no início do jogo e fez uma defesa simplesmente espetacular e salvou o palmeiras um minuto antes do intervalo. A chuva não dava tréguas e na segunda etapa as poças d'água já eram visíveis no gramado do Palestra Itália, o que passou a dificultar muito o domínio de bola e a precisão dos passes. O jogo passou a ser mais na base da raça para ambas equipes, que brigavam muito. Mas, ao contrário do que se esperava, os cariocas começaram melhor e passaram a pressionar a saída de bola palmeirens Palmeiras 1 Diego Cavalieri; Wendel, Gustavo , Dininho e Leandro; Pierre, Makelele, Deyvid (Martinez) e Caio (Luís Henrique); Edmundo e Rodrigão (Luís) Técnico: Caio Júnior Fluminense 0 Fernando Henrique; Thiago Silva, Luiz Alberto e Roger ; Gabriel, Fabinho (Adriano Magrão), Cícero, Arouca e Júnior César; Thiago Neves (David) e Soares (Leo) Técnico: Renato Gaúcho Gols: Rodrigão, aos 19 minutos do primeiro tempo Árbitro: Lourival Dias Lima Filho (BA) Renda: R$ 316.182,50 Público: 24.693 pagantes Estádio: Palestra Itália e, que era sempre complicada pelo campo encharcado. Porém, nenhuma das chances foi muito objetiva. Mesmo já garantido na Libertadores por ter sido campeão da Copa do Brasil, Renato Gaúcho mostrou que queria ganhar o jogo. Aos 20 minutos, tirou o volante Fabinho para colocar o atacante Adriano Magrão. Mas a mudança não se mostrou tão efetiva, e o Palmeiras começou a melhorar, não ficando tão atrás, marcando com mais eficiência no meio-campo. Principalmente com a entrada de Martinez no lugar do jovem Deyvid. Já a partir dos 30 minutos, o time da casa passou a se animar e a pressionar o Fluminense, até que, aos 37, Luís, que havia acabado de entrar no lugar de Rodrigão, acertou uma boa cabeçada cara a cara com a meta carioca, mas Fernando Henrique apareceu mais uma vez para salvar a equipe visitante, com uma defesa primorosa, mas que não evitou a derrota do Fluminense.