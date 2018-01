Palmeiras vence Guarani de virada Se algumas atuações do meia Alex à vezes justificam sua fama de "dorminhoco", a verdade é que neste domingo ele "acordou" e fez os dois gols que garantiram a vitória do Palmeiras por 2 a 1 (de virada) sobre o Guarani. Mais: aliviou a ainda desconfortável situação da equipe na classificação da primeira fase do Campeonato Paulista. O time de Celso Roth chegou à 11ª posição, com 15 pontos em 12 jogos, afastando-se um pouco da zona de rebaixamento. Mas existe um agravante. Seus três últimos jogos nessa fase classificatória serão fora de casa, contra Portuguesa Santista, Mogi Mirim e União São João, nessa ordem. Já o Guarani ficou em uma posição delicada. Ocupa agora a 13ª colocação, com 14 pontos, e passou a sofrer a ameaça iminente de cair para a segunda divisão. Na reapresentação da equipe, terça-feira, na Academia de Futebol, a grande preocupação do técnico Celso Roth deve ser apriomorar a finalização dos jogadores. Neste domingo, em Campinas, o time até que criou boas oportunidades, mas pecou nas conclusões, sobretudo Tuta e Alex. O primeiro chegou a ser substituído no intervalo, dando lugar a Fábio Jr., enquanto o segundo recebeu o segundo cartão amarelo e está fora do jogo contra a Portuguesa Santista. No começo da partida, o volume de jogo palmeirense foi superior ao dos donos da casa. Com um bom toque de bola, aos 13 minutos o ataque chegou a acertar a trave, com Tuta cabeceando após cruzamento da direita. Do outro lado, o Guarani irritava o técnico Carlos Alberto Silva, que insistia para que seus atletas investissem mais nas jogadas ofensivas. No segundo tempo, o jogou melhorou. Embora o Palmeiras mantivesse o domínio, o Guarani, jogando com o visitante dentro do Brinco de Ouro, criava boas chances nos contra-ataques. E desse tipo de jogada o time campineiro abriu o placar aos 9 minutos. O atacante Zé Carlos, aproveitando cruzamento do lado direito, acertou bem de cabeça, sem chance para Marcos. Mas o gol não foi suficiente para modificar o esquema de jogo do Bugre. O time permaneceu retrancado. Carlos Alberto Silva ainda tentou mexer na equipe, colocando os atacantes Marcinho e Rafael, que não renderam o esperado. O castigo aconteceu aos 15 minutos. Alex cobrou despretensiosamente uma falta na intermediária, pelo lado direito. A bola foi cruzada alta e encobriu o goleiro Edervan, que a aguardava no meio da área. O gol elevou o moral dos palmeirenses, que partiram para cima do adversário. Contudo, o bom posicionamento da defesa bugrina dificultava a conclusão das jogadas, principalmente daquelas realizadas pela linha de fundo. O lance decisivo aconteceu aos 35 minutos, quando novamente Alex pegou a bola na intermediária, avançou pelo lado direito do ataque, driblou quatro jogadores do Guarani e tocou, de pé direito, na saída do goleiro, fechando o marcador e garantindo a quarta vitória do Palmeiras na competição.