Palmeiras vence Juventus em amistoso O novato Célio é uma das esperanças do Palmeiras para o segundo semestre. O desconhecido volante, de 24 anos, foi promovido do time B para o principal e vem agradando. "Ele vem crescendo, algo de bom vai acontecer em sua carreira", comentou o técnico Vanderlei Luxemburgo. Humilde, ele mora com a mãe, Maria Aparecida, na capital, e com outros seis irmãos. Apesar de não ser tão novo, ainda busca fazer seu "pé-de-meia". Acredita que, agora, tem a grande chance de dar um passo para a frente em sua carreira. "Tenho a chance da vida." Embora tenha características de marcação, o volante, cujo contrato vai até 2005, sabe chegar à frente e criar jogadas para os atacantes. Atuando pelo time B, na Série A3, marcou três gols neste temporada. Nesta quarta-feira, teve bom desempenho na vitória do Palmeiras sobre o Juventus por 3 a 1, em jogo-treino no Palestra Itália. Os gols foram marcados por Alexandre, Reinaldo, que também era da equipe B, e Itamar.