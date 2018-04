Palmeiras vence Libertad por 1 a 0 e garante vaga nas oitavas

SÃO PAULO - Nem a expulsão boba de Wesley, fazendo o time jogar com um a menos durante meia hora, impediu o Palmeiras de vencer o Libertad por 1 a 0, nesta quinta-feira à noite, no Pacaembu, pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores, e garantir classificação antecipada para as oitavas de final. Quase 34 mil pessoas pagaram ingresso para ver a partida, superando o público de Corinthians x San José, na noite anterior.

Com a vitória (vinda de um gol de Charles), o Palmeiras foi a nove pontos, deixando o Libertad com oito. Na última rodada, a equipe brasileira enfrenta o eliminado Sporting Cristal, no Peru, e precisa vencer para garantir o primeiro lugar do Grupo 2. Se empatar, torce para o Tigre vencer o Libertad no Paraguai. Os dois jogos são na próxima quinta-feira.

O resultado também é bom pelo Corinthians, que garante pelo menos o quinto lugar entre os primeiros classificados, uma vez que o time que vier do Grupo 2 não pode mais passá-lo.

O JOGO

Com uma enorme lista de desfalques, o técnico Gilson Kleina teve que improvisar um time sem nenhum meia de origem e apenas um atacante. Souza e Wesley tinham a função de criar para Vinicius, herói da vitória sobre o Tigre, semana passada.

Como os dois times buscavam o resultado positivo, o jogo começou aberto. Samudio tentou primeiro, mandando por cima. Henrique respondeu de cabeça, livre na área, mas testou para fora.

A partida era lá e cá, mas também muito pegada. Só no primeiro tempo foram cinco cartões amarelos. As chances de gol, porém, eram poucas, quase sempre culpa da falta de qualidade ofensiva dos dois times. Vinicius até tentou, numa jogada individual, mas carimbou a defesa.

Depois de um primeiro tempo pouco produtivo, o Palmeiras voltou do intervalo impondo uma blitz. Tentou com Juninho (duas vezes) e com Marcelo Oliveira até fazer o gol com Charles. Wesley tentou de longe, fraco, mas Charles entrou no caminho da bola, dominou e bateu por baixo de Muñoz, abrindo o placar.

Mesmo em vantagem, o Palmeiras pressionava. Souza teve boa chance, mas Muñoz pegou. Mas aí Wesley fez falta em Romero, recebeu o segundo amarelo, e foi expulso. Com um a mais, os paraguaios tomaram coragem para jogar no ataque.

Na blitz paraguaia, a melhor oportunidade foi de Benítez, que cabeceou firme no chão. Fernando Prass fez grande defesa e garantiu a vitória.

PALMEIRAS 1 X 0 LIBERTAD (PAR)

PALMEIRAS - Fernando Prass; Maurício Ramos, Henrique e Marcelo Oliveira; Ayrton, Charles (Wendel), Márcio Araújo, Souza (Tiago Real), Wesley e Juninho; Vinícius (Caio). Técnico - Gilson Kleina.

LIBERTAD (PAR) - Muñoz; Moreira, Benítez, Benegas e Mencia (Gamarra); Mendieta, Guiñazu, Aquino e Samudio (González); Romero (Guevgeozián) e Nuñez. Técnico - Rubén Israel.

GOL - Charles, aos 7 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Daniel Fedorczuk (Uruguai).

CARTÕES AMARELOS - Henrique, Souza, Moreira, Guiñazu e Aquino.

CARTÃO VERMELHO - Wesley.

RENDA - R$ 1.324.545,00.

PÚBLICO - 33.912 pagantes.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.