Palmeiras vence, mas vaga na semifinal fica com Bragantino O esforço do Palmeiras foi em vão. A equipe do Palestra Itália conseguiu uma boa vitória sobre o São Bento por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, mas não ficou com a última vaga nas semifinais. O classificado foi o Bragantino, que derrotou o Grêmio Barueri, em casa, por 2 a 1 e irá enfrentar o Santos no domingo, no Morumbi. O outro jogo será entre São Paulo x São Caetano, mas no sábado. A Federação Paulista de Futebol (FPF) deve confirmar as datas e locais nesta quinta. Já na disputa do título de campeão do Interior, os jogos são: Noroeste x Ponte Preta e Paulista x Guaratinguetá. A vantagem é dos times citados à esquerda e também acontecem neste final de semana, em ida e volta. A tristeza fica para América, São Bento, Rio Branco e Santo André, rebaixados para a Série A-2 de 2008. Com os resultados, o Palmeiras manteve-se na quinta colocação com 35 pontos, mesma pontuação que o Bragantino. O clube de Bragança Paulista ficou à frente na tabela da competição por causa do salto de gols - 18 contra 14. Esta é a segunda eliminação que o Palmeiras amarga no intervalo de uma semana. Na quarta-feira passada, o time de Caio Júnior sucumbiu nas disputa por uma vaga nas oitavas-de-final da Copa do Brasil ao ser superado pelo Ipatinga nas cobranças de pênaltis. Vitória serve apenas para honrar despedida Logo após o apito inicial do juiz Cleber Wellington Abade, o Palmeiras partiu para cima dos donos da casa e deu a impressão que iria abrir o marcador logo nos primeiro minutos, mas, sem criação, o ritmo do time caiu e só conseguiu apenas uma chance clara de gol aos 22 minutos. Numa falta na direita, o volante Marcelo Costa alçou a bola na área e Valdivia desviou de cabeça, mas o goleiro Rafael defendeu. Para piorar, os jogadores Palmeiras, que vinham de dois péssimos resultados - empate com o Guaratinguetá em casa e derrota nos pênaltis para o Ipatinga -, sofreram com as sucessivas e duras faltas dos atletas do São Bento, que lutava para não cair à Série A-2 do Paulistão. O esforço do time de Sorocaba também foi em vão, uma vez que o time do interior acabou sendo rebaixado junto com Santo André, Rio Branco e América. Mas, momentos antes do intervalo, a equipe dirigida pelo treinador Caio Júnior voltou a pressionar e chegou ao primeiro gol aos 41 minutos. Numa saída errada da zaga do São Bento, o chileno Valdivia roubou a bola na intermediária de Rogélio e lançou Osmar. Sozinho, o atacante invadiu a área e bateu na saída do camisa 1 do time de Sorocaba. O Palmeiras voltou melhor na etapa complementar e ampliou a vantagem 24 minutos. Em boa jogada pela direita, Marcelo Costa cruzou rasteiro e William, que havia entrado no lugar de Michael, completou para o gol vazio. O clube do Palestra Itália fez o terceiro gol quatro minutos depois, quando Valdivia tocou para William, que foi derrubado por Rogelio. Cleber Wellington Abade marcou pênalti e expulsou o zagueiro do São Bento. Na cobrança da penalidade, Osmar bateu e fez o seu segundo no jogo. E fechou o placar. SÃO BENTO 0 X 3 PALMEIRAS São Bento - Rafael; Cléber, Rogélio, Fábio Lima e Tiago Almeida (Michel); Matos, Claudinei, Everton (Thiaguinho) e Vanderson; Sérgio Júnior e Elias. Técnico: João Abelha. Palmeiras - Diego Cavalieri; Amaral, David, Dininho e Valmir; Pierre, Marcelo Costa (Caio), Martinez (Marquinho), Michael (William) e Valdivia; Osmar. Técnico: Caio Júnior. Gols - Osmar, aos 41 minutos do primeiro tempo; William, aos 24, Osmar, aos 28 minutos do segundo tempo. Árbitro - Cleber Wellington Abade. Cartões amarelos - Matos, Cléber, Tiago Almeida e Fábio Lima; Marcelo Costa e Valdivia. Cartão vermelho - Rogélio. Público e renda - Não disponíveis. Local - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). Atualizado às 1h10 para acréscimo de informações