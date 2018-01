Palmeiras vence Mogi Mirim no sufoco O palmeirense reza para que 2003 seja menos sofrido do que o ano anterior. A primeira impressão, porém, não é nada animadora. Que seja só a primeira impressão. Com um futebol fraco, o novo Palmeiras passou sufoco na vitória sobre o Mogi Mirim por 2 a 1, neste domingo, no Palestra Itália, na estréia em jogos oficiais do técnico Jair Picerni. De bom mesmo apenas os primeiros três pontos no Campeonato Paulista. Apesar do trabalho forte de pré-temporada e da promessa de um esquema ofensivo, o time mostrou desorganização e bateu cabeça em diversos momentos. O empate no primeiro tempo acabou sendo ótimo resultado pela pressão que o Mogi exerceu. E, por sorte do Palmeiras, Marcos não quis jogar no Arsenal, da Inglaterra. Fez três ótimas defesas, enquanto o rival Marcelo Galvão apenas assistiu à partida. No intervalo, torcedores e conselheiros esbravejavam. Os mais criticados eram os dois laterais. Neném, que retornou do Goiás, e Everaldo, recém-chegado do futebol alemão, tiveram desempenho abaixo da média. Não criaram e não marcaram. Neném deu campo para que Alessandro, do Mogi, fizesse ótimas jogadas. Picerni o substituiu pelo jovem Pedro, de 21 anos, que tem futuro promissor, mas entrou no jogo de maneira tímida. O mais preocupante é que o time do interior vem com um elenco modestíssimo para o Paulista, sem pretensões. No ano passado, fez campanha pífia no Campeonato Brasileiro da Série B. Nem o mais pessimista palmeirense poderia esperar tanto sofrimento, apesar de já estar vacinado depois dos desastres de 2002. Zinho e Pedrinho pouco produziram no meio-de-campo. O experiente meia não é nem sombra do jogador que foi campeão em outras épocas no mesmo Palestra Itália. A equipe melhorou com a substituição de Zinho pelo esforçado Adãozinho. A força de vontade palmeirense compensou a falta de técnica logo no início da segunda etapa, quando Magrão, após jogada individual, abriu o placar. A situação ficou menos complicada, mas, mesmo com a vantagem, o time não conseguiu se soltar em campo. A torcida, como na maioria dos jogos da última temporada, teve bastante paciência com a equipe. Compareceu em bom número - 8.219 pagantes - e incentivou os atletas. Só não agüentou ver Dodô parado no meio dos zagueiros adversários. O atacante deixou o gramado sob vaias e terá dificuldades para se manter entre os titulares. Leandro entrou com mais vontade e foi premiado com um gol. Mais hostilizado que Dodô só o presidente Mustafá Contursi, que não terá sossego nos próximos dois anos de gestão. "Ô Mustafá, não precisamos de você..." No fim, Dênis descontou, cobrando pênalti, porém não evitou a festa do torcedor palmeirense, que, na atual fase, comemora até vitória apertada sobre o Mogi. Ficha Técnica Palmeiras - Marcos; Neném (Pedro), Leonardo, Índio e Everaldo; Magrão, Claudecir, Zinho (Adãozinho) e Pedrinho; Muñoz e Dodô (Leandro). Técnico - Jair Picerni. Mogi Mirim - Marcelo Galvão; Passos, Paulinho, Joel e Alessandro; Zé Luís, Diego, Joilson e Cris (Leandro); Batista (Cleiton) e Douglas (Dênis). Técnico - Luís Carlos Winck. Gols - Magrão aos 5, Leandro aos 32 e Dênis (pênalti) aos 41 minutos do segundo tempo. Juiz - Rodrigo Braghetto. Cartão amarelo - Leonardo, Muñoz, Alessandro, Diego e Douglas. Renda - não divulgada Público - 8.219 pagantes Local - Palestra Itália.