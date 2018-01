Palmeiras vence na estréia de Picerni Mesmo sem exibir um futebol brilhante, o Palmeiras venceu o primeiro jogo do ano. A equipe derrotou a Caldense, por 4 a 2, nesta quinta-feira à noite, em Pouso Alegre. O amistoso marcou a estréia do técnico Jair Picerni. Os gols foram marcados por Dodô, Pedrinho, Zinho e Claudecir. Para os mineiros, fizeram Paulista e Gustavo. A partida foi tumultuada. No intervalo do jogo, membros da comissão técnica da Caldense partiram para cima do juiz Fábio Martins. A polícia foi obrigada a intervir para que não houvesse agressão. O lance mais bonito da partida foi protagonizado por Pedrinho. Ele marcou um golaço, de fora da área, aos 25 minutos do primeiro tempo. Dodô, apesar de ter deixado sua marca, deixou o campo sob vaias. Cerca de 6 mil pessoas assistiram ao amistoso.