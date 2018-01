Palmeiras vence na Libertadores O sistema de jogo mais ofensivo adotado pelo técnico Celso Roth, com o meia Lopes no lugar do volante Taddei, deu resultado e o Palmeiras venceu o Universidad de Chile por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Nacional de Santiago. Os gols palmeirenses foram marcados por Fábio Júnior e Alexandre. Castañeda fez o gol do Universidad de Chile. Com o resultado - o mesmo do jogo de ida, no Parque Antártica, dia 8 de março -, o Palmeiras chegou a 13 pontos e alcançou o Cerro Porteño, do Paraguai, na liderança do grupo 2 da primeira fase da Copa Libertadores da América. Palmeiras e Cerro, já classificados, decidem quem será o primeiro colocado da chave em jogo no próximo dia 2, no Parque Antártica. O primeiro gol palmeirense foi marcado por Fábio Júnior aos 21 minutos de jogo. Num contra-ataque, Alex lançou o centroavante entre dois zagueiros chilenos. Fábio Júnior avançou com a bola dominada e tocou no canto esquerdo, na saída do goleiro Vargas. Apesar do gol, o jogo não foi fácil para o Palmeiras no primeiro tempo. O time do Universidad de Chile chutou duas bolas na trave de Marcos, com Maestri e Reyes. A partida, fraca tecnicamente no primeiro tempo, caiu ainda mais no segundo, com poucos chutes a gol e muitos passes errados. Aos 21 minutos do segundo tempo, o peruano Maestri deu uma cotovelada em Alexandre e foi expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Universidad de Chile empatou aos 27 minutos. O zagueiro Castañeda, em posição de impedimento, aproveitou um rebote na grande área palmeirense após cobrança de falta. Numa jogada ensaiada, Alex cobrou falta na ponta-direita aos 40 minutos. Alexandre, sem marcação, cabeceou no canto direito e fez 2 a 1. O time do Palmeiras volta a campo neste fim de semana, pelo Campeonato Paulista, para enfrentar o Mogi Mirim, em Mogi.