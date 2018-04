Palmeiras vence nos pênaltis e avança na Copa SP

No complicado duelo deste domingo, o Palmeiras sempre correu atrás do placar e da boa disposição do Desportivo. Bruno Smith, de pênalti, e Novinho deixaram o time duas vezes em vantagem, mas Afonso, de cabeça, e Luis Felipe, de pênalti, empataram para o Palmeiras.

Nas penalidades, Emerson Gaúcho cobrou para fora a terceira cobrança do Desportivo Brasil, enquanto os cinco pênaltis palmeirenses foram confirmados por Ramos, Afonso, Gabriel Silva, Patrick e Luis Felipe. Assim, o Palmeiras se garantiu na próxima fase.