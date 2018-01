Palmeiras vence o Barra na Copinha O Palmeiras mostrou ser realmente uma das principais forças e em condições de brigar pela conquista do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo à tarde, venceu o Barra-MT, por 3 a 0, na rodada inaugural da competição, no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos. Com o resultado, os paulistas somaram os primeiros três pontos, assumindo a liderança do Grupo D, ao lado da Desportiva-ES, que venceu o Sãocarlense por 2 a 0. Os mato-grossenses, sem pontuar, amargam a lanterninha ao lado do time de São Carlos. O Barra tentou surpreender de início, mas logo caiu de produção. Com boas trocas de passes no meio-de-campo, o Palmeiras envolvia os adversários. Aos 20 minutos, aproveitando rebote da defesa mato-grossense, Júlio César marcou o primeiro. Seis minutos depois, o Palmeiras ampliou. O meia Júlio César foi derrubado dentro da grande área. Rafael converteu com categoria na cobrança do pênalti. O panorama do segundo tempo não foi alterado, já que os paulistanos mantiveram o bom padrão apresentado na primeira etapa. Aos 9 minutos, Júlio César, o nome da partida, carregou a bola no setor esquerdo e bateu forte, marcando um belo gol. Na segunda rodada, quarta-feira, às 14 horas, o Barra-MT joga contra o Sãocarlense, enquanto o Palmeiras pega a Desportiva-ES.