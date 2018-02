Palmeiras vence o clássico e crise volta ao Corinthians Comandado por Valdívia e Edmundo, o Palmeiras venceu o clássico diante do Corinthians, por 3 a 0, neste domingo, no Morumbi, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista e afastou de vez a ameaça de crise. Além da vitória no clássico, o Palmeiras venceu um confronto direto por uma vaga na semifinal. Com o resultado, o time alviverde subiu para 19 pontos e já encosta no grupo dos quatro que vão à semifinal. No Corinthians, que já amarga o quarto jogo sem vitória no Paulistão, além perder para o maior rival, a derrota deixou o time com 16 pontos e mais longe de uma vaga na semifinal. A crise volta a rondar o Parque São Jorge e o técnico Emerson Leão está ameaçado no cargo. Quando a fase não é boa, nada ajuda. Na metade do segundo tempo, Nilmar sentiu o joelho esquerdo e deixou o time do Corinthians com 10 em campo - Leão já havia feito todas as substituições. O jogador teve que ser retirado de maca para os vestiários e preocupa. Os gols Depois de boa triangulação na área corintiana, Valdívia cruzou e encontrou Edmundo sozinho na área. O camisa 7 teve tempo de matar a bola, escolher o canto para abrir o placar, aos 17. Mesmo errando, o Palmeiras chegou ao segundo gol aos 38. Valdívia ganhou a jogada no meio-campo e passou para Edmundo. O camisa 7 bateu cruzado, mas torto. Osmar entrava livre pelo meio e desviou para o gol vazio. Sem forçar o ritmo, o Palmeiras teve calma para ampliar o placar no segundo tempo. Em uma jogada de contra-ataque, Cristiano cruzou e mais uma vez a zaga corintiana ficou assistindo Edmundo, que desta vez pegou de primeira, no contra pé de Jean, aos 37 minutos. Na próxima rodada, o Corinthians visita o Marília, no Estádio Bento de Abreu, na quarta-feira. No mesmo dia, o Palmeiras recebe o Noroeste, no Palestra Itália. Ficha técnica: Corinthians 0 x 3 Palmeiras Corinthians - Jean; Eduardo Ratinho (Amoroso), Gustavo, Marinho e Carlão (Rafael Fefo); Marcelo Mattos, Magrão, Daniel (Willian) e Roger; Arce e Nilmar. Técnico: Emerson Leão. Palmeiras - Marcos; Wendel, David, Edmílson e Leandro; Pierre , Francis, Martinez, Valdívia (Cristiano); Edmundo (Michael) e Alemão (Osmar). Técnico: Caio Júnior. Gols - Edmundo, aos 17; Osmar, aos 38 minutos do primeiro tempo; e Edmundo, aos 37 do segundo. Árbitro - José Henrique de Carvalho. Cartões amarelos - Magrão, Arce, Amoroso, Gustavo, Alemão, Edmundo, Peirre Renda - Não disponível Público - 28.468 pagantes Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo.