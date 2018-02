Palmeiras vence o Sertãozinho e sobe para 4.º no Paulista Um jogo cheio de gols. Assim foi a vitória do Palmeiras sobre o Sertãozinho, por 4 a 2, neste domingo, no Estádio Frederico Dalmazo, pela encerramento da 14.ª rodada do Campeonato Paulista. Além da vitória gorda, o Palmeiras comemorou também a entrada no grupo dos quatro times que vão à semifinal do Paulistão. Agora o time do técnico Caio Junior tem 25 pontos, empatado com o Paulista, mas com melhor saldo de gols. A derrota em casa deixou o Sertãozinho mais próximo do rebaixamento. O time continua na 18.ª posição, com 10 pontos, dois a menos que o Rio Claro, o primeiro eventualmente salvo da degola. E não deu nem tempo para o torcedor se acomodar. Logo aos três minutos, após um escanteio, a zaga palmeirense não conseguiu afastar e a bola sobrou para Márcio Mixirica, que teve tempo de ajeitar e bater sem chance para o goleiro Diego. Recuperado do susto, o Palmeiras foi atrás do empate, o que aconteceu aos 12, quando Valdívia fez grande passe para Edmundo, que invadiu a área pela direita e bateu cruzado, longe do goleiro Bruno. O gol empolgou e inspirou o time palmeirense. Embalada, a equipe conseguiu virar o marcador ainda no primeiro tempo, aos 17, no belo gol de Martinez, que passou por dois marcadores na área e bateu cruzado, mostrando que nem só de Valdívia e Edmundo vive o Palmeiras. A boa movimentação dos times no primeiro tempo continuou no segundo. Aos 2, Osmar recebeu na área e bateu na saída do goleiro Alex Alves (que havia entrado no lugar de Bruno no intervalo) e ampliou para o Palmeiras. A torcida palmeirense já estava tranqüila, mas o Sertãozinho foi a luta e voltou a diminuir o placar aos 4. Depois de uma cobrança de escanteio, Márcio Mixirica desviou de cabeça e acertou o travessão. Na sobra, Eder Gaúcho aproveitou de pé direito. O Sertãozinho se animou e foi para cima, mas quem marcou foi o Palmeiras. Valdívia foi derrubado na área por Emerson e o árbitro marcou pênalti. Edmundo cobrou e acabou com a aflição da torcida palmeirense, aos 10. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Ipatinga, no Estádio Ipatingão, na cidade mineira, pela Copa do Brasil. No sábado, o time do Palestra Itália recebe o Marília, pelo Paulistão. No dia seguinte, o Sertãozinho vai a Americana para enfrentar o Rio Branco. Sem descanso Depois da vitória sobre o Sertãozinho, o técnico Caio Júnior comandou treino com todos os jogadores do Palmeiras - inclusive os que estiveram em campo - no Estádio Frederico Dalmazo. O treino serviu como preparação para a partida contra o Ipatinga. SERTÃOZINHO 2 X 4 PALMEIRAS Sertãozinho - Bruno (Alex Alves); Ricardo Lopes, Diguinho, Éder Gaúcho e Jailson (Marlon); Emerson, Dic, Ceará e Fabiano (Alex); Márcio Mixirica e Cris. Técnico: Barbieri. Palmeiras - Diego Cavalieri; Wendel, Edmilson, David e Leandro; Pierre, Martinez, Michael, Valdívia (Caio) e Edmundo (Cristiano); Osmar (Florentin). Técnico: Caio Júnior. Gols - Márcio Mixirica, aos 3, Edmundo, aos 12, e Martinez, aos 17 minutos do primeiro tempo. Osmar, aos 2, Eder Gaúcho, aos 4, e Edmundo, aos 10 minutos do primeiro tempo. Árbitro - Wilson Luiz Seneme. Cartões amarelos - Emerson, Dic, Márcio Mixirica, Edmilson, Valdívia, Pierre. Renda - Não disponível Público - 11.281 pagantes Local - Estádio Frederico Dalmazo, em Sertãozinho (SP).