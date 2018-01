Palmeiras vence Operário por 1 a 0 O goleiro Marcos salvou o Palmeiras, nesta quarta-feira. Fez três grandes defesas e ainda contou com a sorte e a falta de competência do adversário, que desperdiçou uma cobrança de pênalti e acertou uma vez a bola na trave. Tudo normal se o Palmeiras tivesse enfrentado Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo ou Vasco. O rival, porém, era o modestíssimo Operário, do Mato Grosso. A sofrida vitória por 1 a 0 foi comemorada pelos jogadores. Afinal, o time vinha de vexatória derrota para o União Barbarense, pelo Campeonato Paulista.