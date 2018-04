Palmeiras vence Portuguesa e vai à semifinal na Copa SP

O Palmeiras segue firme em busca de seu primeiro título na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira, o clube paulista derrotou a Portuguesa por 4 a 2, em São Carlos, e garantiu uma vaga na semifinal da competição. O próximo adversário será o Santos, que derrotou o Paulista por 3 a 1.

Diferentemente das últimas partidas, quando saiu atrás e precisou buscar o resultado, o Palmeiras teve mais tranquilidade nesta quarta-feira. E antes dos 35 minutos, já vencia por 2 a 0 - os zagueiros Wellington e Maiko marcaram. Mas a um minuto do término do primeiro tempo, Nilson descontou para a Portuguesa.

O Palmeiras voltou a abrir boa vantagem aos 13 minutos da etapa final, quando o meia Ramos acertou chute forte de fora da área, no ângulo, e marcou belo gol. Três minutos depois, a Portuguesa voltou a diminuir: Maiko tentou afastar a bola com um chutão e acertou Nilson, que marcou seu segundo gol no jogo.

Nos minutos finais, o time do Canindé foi ao ataque em busca do empate. Mas quem chegou ao gol foi o Palmeiras, já nos acréscimos, em cobrança de pênalti convertida por Luiz Felipe.