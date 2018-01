Palmeiras vence Portuguesa Santista O Palmeiras venceu a Portuguesa Santista por 2 a 1, nesta sábado à tarde, em Santos, e acabou com a invencibilidade do time santista no seu estádio, o Ulrico Musa. Nos sete jogos que havia disputado em casa, o time do técnico Muricy Ramalho ganhou seis (Corinthians, Botafogo, Portuguesa, Mogi Mirim, Rio Branco e São Caetano) e empatou com o São Paulo. O resultado afastou o time santista, sexto colocado com 20 pontos, das primeiras posições do Campeonato Paulista e estabilizou a situação do Palmeiras, nono com 18. Desfalcado do meia Alex, que estava suspenso, o Palmeiras teve dificuldade nos primeiros minutos a armar suas jogadas. Com isso, a Santista soube explorar os laterais César e Rossato, que criaram lances ofensivos. Os atacantes Tico Mineiro e Zinho também deram trabalho ao time da capital. Mas o Palmeiras, a partir da metade do primeiro tempo, deu mais liberdade para o lateral-esquerdo Felipe avançar e fazer a função que seria de Alex. Mesmo assim, a melhor jogada de ataque foi do time da casa, com Zinho, que chutou pela esquerda e quase marcou. Depois, aos 34 minutos, Basílio foi lançado em velocidade e chutou para o gol. Róbson fez grande defesa. Dois minutos depois, Daniel marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, após receber passe de Magrão. Ele estava quase em cima da risca da grande da área, dominou a bola com pé direito e com o esquerdo chutou com precisão no canto direito do goleiro adversário. A alegria do jogador ao comemorar o gol contagiou o time. A Santista tentou reagir no segundo tempo. A equipe recomeçou a partida com mais ousadia no ataque, enquanto o Palmeias recuou e passou a explorar os contra-ataques. Foi em um lance assim que o time do técnico Celso Roth aumentou a vantagem para 2 a 0, aos 15 minutos: Felipe ganhou a jogada de Zinho, pela direita, e avançou. O lateral fez o passe em profundidade para Fábio Júnior, que ganhou da defesa e tocou para o gol na saída de Róbson. Foi o primeiro gol do atacante no Paulista, e o segundo com a camisa do Palmeiras. Dois minutos depois, Roth tirou o atacante Basílio e pôs Titi no seu lugar para garantir o resultado. Com isso, o Palmeiras passou contar com cinco jogadores no meio-de-campo, quatro deles volantes: Galeano, Magrão, Taddei e Titi. O meia Lopes completou o setor. E no ataque apenas Fábio Júnior. Em seguida, o treinador palmeirense tirou Fábio Júnior e Felipe e pôs Tuta e Munhoz, respectivamente. Nos últimos minutos do jogo, diante do recuo do Palmeiras, a Santista foi ao ataque. Marcos fez boas defesas e Alexandre até evitou um gol em cima da risca. Mas aos 44 minutos, Daniel cometeu pênalti ao derrubar Calil na área. Tico Mineiro cobrou e diminuiu a diferença, dando mais emoção ao jogo até o último minuto. A torcida agitou-se na esperança do empate. Mas não houve tempo para o time casa evitar a derrota.