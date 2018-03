Palmeiras vence S. André e se classifica O oportunismo de Vágner Love garantiu mais 3 pontos ao Palmeiras. Rápido e sempre bem colocado, o atacante marcou dois gols, participou de outro e comandou o time na vitória sobre o Santo André por 4 a 2, neste sábado, no Palestra Itália. O resultado foi bastante festejado, pois garantiu à equipe a classificação antecipada para as quartas-de-final do Campeonato Paulista. Com 19 pontos, assumiu a segunda colocação do Grupo 2, passando à frente do Santos, e, na pior das hipóteses, terminará a primeira fase na quarta posição. O líder da chave é o Paulista, que soma 22. Vágner teve outro motivo para comemorar. Os dois gols lhe asseguraram a liderança isolada na artilharia da competição. Chegou a 10 e deixou para trás Luís Fabiano, que parou nos 8 e não tem como alcançá-lo nesta rodada. O são-paulino será poupado por Cuca e não enfrentará o União Barbarense no Morumbi. Apesar de feliz e descontraído, o palmeirense evitou fazer qualquer provocação ao rival. ?É bom fazer os gols e chegar à artilharia, mas o principal foi nossa classificação?, comentou. ?Desejo sorte ao Luís Fabiano.? A partida foi interessante para os pouco mais de 4 mil pagantes. Os times buscaram o ataque e proporcionaram emoção ao público. Além dos gols, houve bolas na trave e boas defesas dos goleiros Diego Cavalieri, que substituiu Marcos, e Júnior. Marcos, que não atuou por estar contundido, deve assinar, nesta segunda-feira, novo contrato ? com validade até 2007. Logo no início, Vágner aproveitou falha da defesa e encobriu Júnior para abrir o placar. Muñoz ampliou, após jogada de Vágner e Pedrinho, e Fumagalli descontou, aproveitando rebote de Diego. Antes do intervalo, a estrela do artilheiro brilhou novamente: 3 a 1. O Santo André melhorou na segunda etapa, diminiui o marcador para 3 a 2, com Da Guia, e pressionou em busca do empate. Mas não foi feliz. No fim, em cobrança de falta de Magrão, o Palmeiras definiu a vitória.