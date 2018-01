Palmeiras vence Santa Cruz por 2 a 0 O Palmeiras cumpriu a sua obrigação e mesmo com o time misto venceu o fraco e eliminado Santa Cruz, por 2 a 0, neste sábado à tarde no Parque Antártica. Foi a última partida da segunda fase da Série B do Brasileiro. O time paulista terminou líder absoluto com 15 pontos no Grupo B. A festa foi de Pedrinho que desde agosto não jogava, contundido. Voltou e marcou o seu gol de falta. O primeiro adversário do Palmeiras no quadrangular será o Botafogo, no Rio de Janeiro. ?Falaram muitas mentiras sobre a minha contusão no joelho esquerdo. Mas quero agradecer a todos que acreditaram em mim. Agora vou ajudar o Palmeiras a subir?, prometia Pedrinho. ?O jogo não foi legal, mas valeu pelo Pedrinho", comemorava Magrão. Jair Picerni e Péricles Chamusca tinham objetivos definidos. O técnico palmeirense queria manter acesa a confiança dos torcedores para a fase decisiva no quadrangular decisivo da Série B. Já o interesse do técnico do time pernambucano era a própria sobrevivência. Com a equipe já eliminada do campeonato, a diretoria do Santa Cruz anunciou que nesta segunda-feira anunciará uma lista de dispensa dos jogadores e também definirá se Chamusca seguirá no comando do time em 2004. Ou seja: os dois treinadores queriam vencer. A única dificuldade estava no fato de ambos não poderem escalar jogadores fundamentais. O Palmeiras poupou Marcos, Marcinho, Diego, Élson e Adãozinho. Lúcio cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O Santa Cruz não tinha Aílton e Bebeto. O primeiro tempo foi péssimo. A falta de entrosamento do Palmeiras e a covardia pernambucana tornava a partida sem emoções. A temperatura de 29 graus também contribuía para a falta de ânimo dos jogadores. Sem técnica, os jogadores compensavam com faltas seguidas nas intermediárias. O Palmeiras tinha a iniciativa, mas o primeiro tempo foi monótono. Os goleiros não foram incomodados. Mesmo assim houve tempo para Chamusca ser infantilmente expulso ao infernizar o árbitro Alício Pena pedindo pênalti inexistente para o Santa Cruz. ?O juiz estava muito certo em me expulsar?, admitiu. No intervalo, Picerni trocou Edmílson por Pedrinho. O meia voltava a campo depois de ter atuado a última vez em agosto. O segundo tempo do jogo serviria como observação do meia. E bastaram quatro minutos para Pedrinho justificar sua presença em campo. Ele cavou uma falta em disputa de bola com Sidraílson. Baiano cobrou e o goleiro Jão Carlos falhou saltando atrasado: Palmeiras 1 a 0, aos cinco minutos. O Palmeiras continuou melhor. E aos 14 minutos, a situação se inverteu. Baiano sofreu falta na entrada da área. Pedrinho cobrou com estilo, por cima da barreira: 2 a 0, Palmeiras. Os torcedores gritaram o nome do jogador e o aplaudiram de pé. Imediatamente, Picerni parou de brincar com a sorte e tirou Vágner Love e Daniel. Eles foram poupados para disputar o quadrangular final. O Santa Cruz foi para a frente e obrigou Sérgio a três ótimas defesas. O jogo estava resolvido há muito tempo.