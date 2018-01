Palmeiras vence Santo André por 2 a 1 O Palmeiras derrotou o Santo André por 2 a 1, neste domingo, no Palestra Itália. Com gols de Claudecir e Ricardinho - Sandro Gaúcho descontou -, a equipe palmeirense manteve o aproveitamento 100% no Campeonato Paulista. O Palmeiras esteve muito irregular e só venceu o segundo jogo no Paulista por precipitações dos atacantes do time do Santo André, que jogou 36 minutos com 10 jogadores, e por defesas do goleiro Sérgio. De qualquer maneira, os jogadores comemoraram bastante o apertado mas importante triunfo. "O que importa é o resultado. Vencemos o jogo. Conseguimos 6 pontos em duas partidas. Cumprimos a nossa missão", desabafou Correia. O Palmeiras até que começou bem a partida. Claudecir tabelou com o estreante Warley e fez um gol de raiva, com chute forte aos 35 minutos do primeiro tempo. O Santo André usou apenas os contra-ataques na etapa inicial. A entrada de Sandro Gaúcho no segundo tempo foi suficiente para desnortear o sistema defensivo do Palmeiras. Mas, quando o Santo André mais pressionava, Ramalho fez uma falta infantil em Marcinho e acabou sendo expulso, aos 12 minutos. Mesmo com um jogador a mais, o Palmeiras continuou sendo pressionado. Em um contra-ataque, no entanto, Warley tocou para Correia, que deu o toque de calcanhar para Ricardinho. Ele chutou e aliviou a torcida palmeirense: 2 a 0 aos 34 minutos. Ainda houve tempo para, aos 40 minutos, Sandro Gaúcho descontar e devolver a esperança ao Santo André. Mas havia pouco tempo para a reação. E o Palmeiras conseguiu segurar o placar.