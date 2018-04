Palmeiras vence São Carlos e se classifica na Copa São Paulo

Um simples empate classificava as duas equipes para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas o Palmeiras não se acomodou e venceu o São Carlos por 4 a 2, de virada. Com o resultado na noite deste domingo, o time manteve o 100% de aproveitamento na competição, terminando na liderança do Grupo T. Agora, a equipe se prepara para enfrentar o Fluminense, que conseguiu vaga só nos acréscimos do duelo com o São Bernardo.

O resultado final da partida chega a esconder a dificuldade que foi o jogo, em alguns momentos até violento. O São Carlos abriu 2 a 0 logo no início do primeiro tempo, com gols marcados por Murilo, aos 7, e João Victor, aos 18 minutos. Mas o Palmeiras diminuiu ainda na primeira etapa com Afonso, aos 25 minutos. Na etapa final, o clube do Palestra Itália virou com gols feitos por Gabriel Silva, aos 18, Luís Felipe, em cobrança de pênalti, aos 23, e Ramos, aos 26 minutos.

A derrota não foi de tudo ruim para o São Carlos, que agora enfrente o Botafogo. Entre os nove melhores segundo colocados, o time também se classificou para a segunda fase da Copinha - o número de gols marcados definiu a classificação da equipe, que acabou desbancando o Primavera de Indaiatuba.