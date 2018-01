Palmeiras vence Sport e fica perto da vaga O Palmeiras fez um grande primeiro tempo, quase se complica na etapa final, mas venceu o Sport por 2 a 1, neste sábado à noite, no Recife, e praticamente garantiu sua classificação para o quadrangular decisivo da Série B do Brasileiro. O time paulista chegou aos 9 pontos em três jogos e pode assegurar antecipadamente uma das vagas do Grupo B sábado, quando recebe os pernambucanos no Palestra Itália. Se classifica com vitória e até um empate pode servir, dependendo dos outros resultados. O primeiro tempo do Palmeiras foi quase irretocável. Marcou com rara eficiência, ?roubou? inúmeras bolas e, de posse bola, soube trabalhar com qualidade. Os laterais Baiano e Lúcio apoiaram bastante, os jogadores de meio-campo souberam aproveitar os espaços dados pelo Sport - o meio-campo pernambucano foi inoperante na marcação e também na construção de jogadas, errando passes seguidamente - para armar os contra-ataques. Na frente, Edmilson e Vágner, deixavam sem ação os "pesadões" zagueiros Gaúcho e Sílvio Criciúma. O único "senão?? do Palmeiras foram as três chances claras de gol perdidas entre os 17 e os 20 minutos - duas por Edmilson e uma por Vágner, que com o gol aberto colocou a bola na mão do goleiro Maizena. Mas os gols não fizeram falta. Isso porque, aos 28 minutos, em mais uma cobrança de falta pelo setor esquerdo, Baiano levantou a bola na cabeça de Leonardo que, livre, cabeceou para o gol. E aos 42, Edmilson recebeu na direita, fez bela jogada, passou por dois e tocou para Vágner, que só rolou para o gol, marcando pela 15ª vez. Na segunda etapa, o Sport resolveu respeitar menos o Palmeiras e pressionou bastante. Criou boas chances e fez seu gol aos 33 minutos, com Cleber cobrando um pênalti discutível marcado pelo juiz Washington de Souza de Corrêa em Ricardinho. Aos 35, Valdir marcou o que seria o gol do empate, mas o juiz deu falta de Adriano em Marcos na jogada. Estava criada a primeira confusão do jogo. A segunda aconteceu após uma disputa entre Ricardinho e o goleiro Marcos. Os jogadores das duas equipes trocaram empurrões, houve invasão de campo e Leonardo e Ricardinho acabaram expulsos.